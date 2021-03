von Dora Schöls

Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat Rheinfelden in der jüngsten Sitzung beschlossen, vier Projekte in das Agglomerationsprogramm Basel der vierten Generation aufzunehmen, um eine Förderung für die Projekte zu erhalten. Damit hat sich die Stadt gegenüber dem Schweizer Bund verpflichtet, diese Projekte umzusetzen – im Rahmen der Möglichkeiten, wie OB Klaus Eberhardt betonte.

Konkret geht es um die Radabstell­anlagen am geplanten S-Bahn-Haltepunkt Warmbach, um den Radweg am Rhein zwischen Riedmatt und Schwörstadt, die Aufwertung der Rheinbrückstraße und Wohnbauflächen in Herten, Warmbach, Nollingen und Karsau. „Über alle diese Projekte haben wir informiert“, sagte der OB. Der Beschluss diene dazu, dass er die Projekte beim Basler Programm einreichen dürfe.

Langer Vorlauf

„Das Problem beim Agglomerationsprogramm ist der lange Vorlauf“, ergänzte Tobias Obert, stellvertretender Bauamtsleiter. Gleichzeitig sei auch die Planung der Maßnahmen förderfähig, deshalb solle man auch damit auf eine Bewilligung der Projekte warten. Der aktuelle Beschluss des Gemeinderats sei aber kein Bau- oder Finanzierungsbeschluss, „sondern die Versicherung, dass wir ernsthaft daran interessiert sind und die Projekte, wenn möglich, umsetzen“. Dafür wolle der Schweizer Bund eben die Sicherheit, damit das Geld nicht verpufft. Gemeinderäte betonten die Bedeutung des Basler Agglomerationsprogramms, „auch für die deutsche Seite“, so Paul Renz (CDU).

Weitere Kritik

Kritisch sahen auch alle die schwierige Finanzierung angesichts der Haushaltslage: „Es ist fahrlässig, da zuzustimmen, wenn wir nicht wissen, wie wir das finanzieren sollen“, sagte etwa Gustav Fischer (SPD). Kein Risiko sah der OB: „Das Haushaltsprivileg liegt immer noch beim Gemeinderat, darüber kann auch Bundesbern nicht verfügen.“