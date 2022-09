von Verena Pichler

Rheinfelden – Als die Stadt im Jahr 2020 die Pläne für ein Ganzjahresbad wieder einmal auf Eis legen musste, weil der finanzielle Spielraum für ein solches Projekt nicht da war, gründete sich bald darauf die Interessengemeinschaft (IG) Bad. Dank der Unterstützung der Mitglieder konnte auch die Hallenbadsaison 2021/22 aufrechterhalten werden. Nun meldet sich die IG am kommenden Donnerstag mit einer Kundgebung vor dem Rathaus zurück. Ihr Ziel: Im Haushalt der Stadt für 2023 soll eine Planungsrate für die Faltdach-Lösung im Freibad eingestellt werden.

DLRG ist stark vertreten

In der IG sind verschiedene Gruppen aktiv. Die DLRG ist stark vertreten, ebenso der Turnverein mit Schwimmabteilung. Aber auch einige schwimmbegeisterte Bürger engagieren sich. Ihr gemeinsames Anliegen: In der großen Kreisstadt soll es ganzjährig eine Schwimmmöglichkeit geben. Gerade für die DLRG-Ortsgruppe ist diese Trainingsmöglichkeit überlebenswichtig.

Deren Mitgliedern war es auch zu verdanken, dass das Hallenbad im vergangenen Winter überhaupt öffnen konnte. „Wir haben jedes Wochenende eine oder zwei Kräfte abgestellt, welche die Aufsicht übernommen haben“, sagt Markus Weber für die IG. Das habe super geklappt, auch die Zusammenarbeit mit dem Bäderbetrieb sei sehr gut verlaufen. In der nun kommenden Saison sei diese Form der Unterstützung aber nicht angedacht: „Personell sieht es im Bäderbetrieb ja wieder besser aus.“ Der Einsatz jedes Wochenende habe die Ortsgruppe ziemlich belastet.

Anfang des Jahres hat sich die IG bei einem Orga-Treffen ein Ziel gesetzt: Im Haushalt 2023 soll die Stadt ein Budget für die Planung einer Faltdach-Lösung im Freibad einstellen. 2024, so die Hoffnung der IG, könnte dann mit dem Bau begonnen werden. Die Idee, mit einem Faltdach ein Becken des Freibads ganzjährig bespielen zu können, kam im Amt für Gebäudemanagement auf. Für die IG ist das eine gute Lösung. „Das Becken gibt 25 Meter her“, so Weber mit Blick auf die Trainingsmöglichkeiten.

Mit der Kundgebung am kommenden Donnerstag vor der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause möchte die IG signalisieren, dass das Interesse am Schwimmsport in der Stadt hoch ist. Weber hat 300 Menschen für die Kundgebung angemeldet – diese Zahl sei auch das Ziel. „Beim letzten Mal kamen rund 150“, so Weber. Dass die IG breite Unterstützung in der Bevölkerung erfährt, macht für Weber auch die seit zwei Jahren laufende Unterschriftenaktion deutlich. Mittlerweile haben mehr als 1600 Menschen unterschrieben. „Das sind immerhin fünf Prozent der Bevölkerung.“ Um ihr Anliegen zu streuen, hatte die IG schon sechs Mal Infostände am Wochenmarkt aufgebaut und kam so ins Gespräch.

Auch mit den einzelnen Fraktionen im Gemeinderat suche man den Kontakt; letztlich ist es dieses Gremium, dass über den Haushalt entscheidet. „Uns ist einfach wichtig, dass nicht wieder eine lange zeitliche Lücke entsteht“, so Weber. Er wisse, dass ein solches Projekt nicht von heute auf morgen entstehen kann – und dass die Arbeit der IG längerfristig ist. „Wir wollen die Stadt begleiten und unterstützen.“

Termin: Kundgebung der Interessengemeinschaft (IG) Bad vor dem Rathaus am Donnerstag, 22. September, 16 Uhr.