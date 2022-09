von Roswitha Frey

Rheinfelden – Einen langen Reiseweg hat die Ausstellung „Seed 2.0“ hinter sich gebracht, die nun im Haus Salmegg in Rheinfelden zu sehen ist. Nach Stationen in Budapest, Warschau, Taiwan und Tokio kehrt die Schau, die sich mit Themen der Nachhaltigkeit und Umwelt beschäftigt, in die Räume des städtischen Kunsthauses direkt am Rhein ein. Der Kurator Roy Hofer aus dem schweizerischen Rheinfelden, der die Galerie „A-Space“ betreibt, hat für dieses Projekt acht Kunstschaffende aus vier Ländern zusammengebracht.

Es sind Künstler aus Polen, der Schweiz, Taiwan und Japan, die sich zeit- und sozialkritisch mit drängenden Problemen unserer Zeit befassen. In Malerei, Multimedia-Arbeiten, Videoarbeiten, Objekten und Installationen setzen sie sich künstlerisch mit der Klimaerwärmung, der Vermüllung, der Naturzerstörung auseinander.

Als Stellvertreter des Oberbürgermeisters begrüßte es Wilfried Markus, dass diese Gemeinschaftsausstellung über Fragen der Nachhaltigkeit im Jahr des Stadtjubiläums gezeigt werden kann, zumal sich die Stadt zum Thema Nachhaltigkeit sehr engagiere. Seed heißt übersetzt Samen, und er hoffe, dass der Samen der Nachhaltigkeit aufgehe, sagte Markus. Ähnlich äußerte sich Stadträtin Susanna Schlittler aus der Schweizer Schwesterstadt. Das Projekt sehe sich als Plattform für internationale Künstler, die in unterschiedlichen Ausdrucksformen gesellschaftlich relevante Impulse und Diskussionen anstoßen.

Auswirkungen des Klimawandels

Gleich im Eingangsbereich trifft man auf ein großformatiges Gemälde von Alek Slon aus Polen, der die mythologische Figur des einäugigen Zyklopen auf die heutige Zeit überträgt und symbolhaft Fluch und Segen von Flugzeugen und der industriellen Entwicklung darstellt. Der Schweizer Matthias Gubler zeigt in einer Serie „Future Island“ und einer großen Bodeninstallation aus Videos auf Flat Screens fiktive Inseln, die vom Ozean umspült und überspült werden – Ausdruck der steigenden Meeresspiegel. Gestaltet und zusammengesetzt ist dieses imaginäre Eiland aus Drohnenaufnahmen realer Küsten. Von Gubler sieht man außerdem Arbeiten über imaginäre Paradiese und ein Objekt aus einem verschnürten und gefesselten Bündel von Stoffresten aus weggeworfenen Kleidungsstücken: ein Objekt, das die Wegwerfgesellschaft und menschenunwürdige Textilproduktion vor Augen führt. Michel Winterberg aus der Schweiz beschäftigt sich mit Artensterben, Klimaerwärmung und Gletscherschmelze. Seine Installation „Bird Substitute Player“ simuliert Vogelgezwitscher aus einer Gartenzwerg-Figur zwischen Schotterwüste und Grasfläche. In der eindrücklichen Nebel-Licht-Eis-Projektion „Melting“ in einem abgedunkelten Videoraum sieht man, die Nebel zu Eis gefriert und nach einer gewissen Zeit schlagartig schmilzt. Auch mit Arbeiten wie „Political Jesus“ in Verbindung mit kulturpolitischen Statements gibt Winterberg kritische Gedankenanstöße.

Akira Sakashita verwendet für seine Kunstwerke weggeworfene Dinge. Aus diesem „Abfall“, diesen achtlos hingeworfenen Alltagsprodukten, gestaltet er eine Art Collagen und Terrakotta-Skulpturen. Chien-Ying Tseng zeigt Köpfe und Körper aus Ton, in denen der spirituelle Zustand des Geistes offenbar wird, sowie Bilder in Tusche von „Chicken Wings“ und einem aufgetauten Lachs. Traditionelle Tuschetechnik setzt Hua Chang ein, um ihre farbprächtigen schwebenden paradiesischen „Islands of Color“, idyllische Natur und Landschaften ohne Menschen auf Papier zu bringen. In ihnen spiegelt sich die Sehnsucht nach harmonischer Welt wider. Zwischen Realem und Virtuellem bewegen sich die Arbeiten von Yuka Numata. Die Installation „Alien Stones“ von Magda Fokt besteht aus Steinen aus Pappmaché, aus denen Nägel und Schläuche hervorschauen, auch verkohlte Baumstämme werden nachgebildet als Mahnmale für die Naturzerstörung.