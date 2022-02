von Horatio Gollin

Geschäftsführer Michael Rietschle verrät, was es mit dem kuriosen Rheinfelder Ortseingangsschild auf sich hat.

Herr Rietschle, woher haben Sie das Ortseingangsschild von Rheinfelden mit dem Zusatz Landkreis Säckingen?

Ich habe das Ortseingangsschild auf einem Garagenflohmarkt in Karsau gekauft. Das ist schon fünf oder sechs Jahre her. Ich habe aber erst jetzt recherchiert, dass der Landkreis Säckingen 1973 im Zuge der Kreisreform abgeschafft wurde und Rheinfelden seither dem Landkreis Lörrach zugeordnet wurde. Das Schild ist also sicherlich viel älter als das Jahr der Kreisreform. Mehr Informationen zu dem Schild habe ich aber leider nicht.

Bild: Horatio Gollin

Aus welchem Grund haben Sie das Schild gekauft?

Ich gehöre unter anderem dem Freundeskreis Fécamp an und ursprünglich habe ich es als Dekoration für unseren Stand gekauft. Das Ortseingangsschild war auch schon zwei Mal mit dem Freundeskreis Fécamp in der Normandie als Dekoration für unseren Stand am Fest des Meeres und am Weihnachtsmarkt.

Was machen Sie abseits der Besuche in Fécamp mit dem Schild?

Normalerweise hängt das Schild in einem Büro, aber angesichts des 100-Jahre-Jubiläums von Rheinfelden haben wir es in die Schaufensterdekoration unseres Polsterhauses aufgenommen. Dort wird es neben zwei Stadtfahnen mit dem Wappenlöwen das ganze Jahr lang hängen bleiben.

Zur Person: Michael Rietschle ist 50 Jahre alt und wohnt in Rheinfelden. Rietschle ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er ist einer der drei Geschäftsführer von MMZ Rietschle Möbel im Gewerbegebiet Schildgasse.