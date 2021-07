von Heinz Vollmar

Der Rheinfelder Kernstadtbeirat setzt sich für Sauberkeit im öffentlichen Raum ein und hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Dazu zählt, dass er sogenannten Pinkel-Ecken beim Bahnhof den Kampf ansagen will. Prüfen lassen will der Kernstadtbeirat, ob in diesem Zusammenhang bei Verstößen ein Bußgeld wie andernorts eingeführt werden könnte. Bei einer Putzaktion, zu der alle eingeladen sind, will der Kernstadtbeirat selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Der Beirat beschäftigte sich damit in einem Workshop. In der Sitzung verwies Beiratsmitglied Heidi Weiß auf die prekäre Situation am Bahnhof. Dort gebe es übelriechende Pinkel-Ecken, vor allem im Unterführungsbereich zwischen Bahnhof und Güterstraße. Sie habe sich daher sehr intensiv mit der Problematik beschäftigt und mit der IG St. Pauli in Hamburg Kontakt aufgenommen. Auch dort sorgt die wilde Pinkelei für Unmut unter der Bevölkerung.

Heidi Weiß vom Kernstadtbeirat zeigt eine Skizze, welche die Wirkung eines hydrophoben Anstrichs aufzeigen soll. | Bild: Heinz Vollmar

Abhilfe schaffen könnte ein hydrophober Anstrich im Unterführungsbereich, erklärte Heidi Weiß. Dieser Anstrich habe bereits in anderen Städten für einen deutlichen Rückgang dieser Verschmutzungen geführt.

Termine Die Putzaktion des Kernstadtbeirats beginnt am 18. Juli, 9 Uhr, beim Bürgerbüro am Rathaus. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Der Beirat tagt wieder am 7. September, 19 Uhr, im Gambrinus.

Denn dieser wasserabweisende Anstrich sorgt dafür, dass beim Urinieren gegen Wände der Verursacher selbst an den Beinen und den Füßen nass wird – was abschreckend wirken dürfte. Der Anstrich sei jedoch nicht ganz billig, räumte Heidi Weiß ein. Dennoch will der Beirat das Thema an die Stadt herantragen, um so für mehr Sauberkeit im Bahnhofsbereich zu sorgen.

Zu wenig öffentliche Toiletten

Deutlich wurde in der Sitzung, dass das „wilde Pinkeln“ auch damit zu tun hat, dass es viel zu wenige öffentliche Toiletten im Stadtbereich gibt. Einige Beiratsmitglieder wiesen darauf hin, dass es Menschen gebe, die oftmals aus reiner Not heraus spontan ihre Notdurft verrichten müssten und nicht wüssten, wo sie hingehen sollten. Es läge mithin auch in städtischer Zuständigkeit, mehr öffentliche Toiletten zu schaffen. Mit einer gemeinsamen Putzaktion am 18. Juli will der Kernstadtbeirat mit gutem Beispiel vorangehen. Morgens wollen die Teilnehmer durch die Innenstadt streifen, um weggeworfenen Müll einzusammeln. Dazu eingeladen ist auch die Bevölkerung, damit solle auch deren Eigenverantwortung bei der Müllvermeidung gestärkt werden.

Nach wie vor ein Dorn im Auge sind dem Beirat die städtischen Mülleimer. Davon gebe es im Stadtbereich viel zu wenig. Der Beirat setzt sich auch für das Aufstellen spezieller Müllgefäße, die auch mit einem Aschenbecher ausgestattet sind, ein. So will er der Verschmutzung durch Zigarettenkippen entgegenwirken.

Vor allem im Unterführungsbereich des Bahnhofs stinkt es nach Urin. | Bild: Heinz Vollmar

Weitere Themen der Sitzung waren der Wunsch nach mehr Sitzbänken im Kastanienparkbereich, das Stadtjubiläum in das der Beirat sich einbringen will sowie die Frage, wie man die Innenstadt, insbesondere den Oberrheinplatz, beleben und attraktiver gestalten kann. Ein entsprechendes Schreiben hat der Beirat bereits an die Stadtverwaltung gerichtet, bisher aber noch keine Antwort erhalten.