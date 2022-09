Rheinfelden – Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter schultern gemeinsam die zahlreichen Aufgaben im Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Ortsverein. 54 Mitarbeiter, vier neue Mitglieder in der Bereitschaft und 61 neue Blutspender. „Es geht wieder aufwärts“, freut sich die Vorstandsvorsitzende Irene Knauber über den Bericht bei der Mitgliederversammlung.

Im September wurde die Leitung der Schnelleinsatzgruppe (SEG) von Dieter Rolfs an Kevin Köhler und Tobias Bräutigam übergeben. Die SEG war in elf Notfalleinsätzen zur Unterstützung des Rettungsdienstes unterwegs. Sie übernahm außerdem die Unterstützung der Bereitschaft durch Transporte ins Kreisimpfzentrum Lörrach und nahm an etlichen mobilen Impfaktionen teil. Die Vorstandsvorsitzende resümiert, dass die Mitglieder der SEG über eine überdurchschnittlich gute medizinische Qualifikation verfügen und hoch motiviert seien.

Der Bericht über die Bereitschaft fiel ebenfalls sehr gut aus: Vier Neuzugänge konnten verzeichnet werden und damit ein Anstieg auf 33 Mitglieder. Für die Neuzugänge mussten Ruheräume bereitgestellt werden, was durch eine einfache Verkürzung des Flurs im ersten Stock bewerkstelligt wurde. 500 Helferstunden wurden bei Blutspendeterminen und Impfaktionen erreicht.

Der Kleiderladen des DRK Rheinfelden, konnte 2021 aufgrund von Covid nur beschränkt geöffnet haben, bei generell nur wöchentlich zwei Öffnungstagen. Insgesamt helfen im Kleiderladen 16 Helferinnen mit, davon einige nur beim Sortieren.

Seit 2020 konnten Blutspenden nur mit Terminvereinbarung stattfinden. In ganz Deutschland ist die Zahl der Blutspenden vor den Sommerferien eingebrochen. Es gebe im Moment bis zu 30 Prozent weniger Spender, sagt ein Sprecher des Blutspendedienst des DRK in München der AFP: „Es gibt kaum Puffer, kaum Reserven, in den Regalen ist es fast überall leer“.

Auch DRK-Ortsvereine registrieren Engpässe. Ein erfreuliches Ergebnis konnte da der Ortsverein Rheinfelden liefern: Von 934 Spenden kamen im letzten Jahr 61 Erstspender hinzu.

Geehrt wurden langjährige Mitglieder. Bei den Hauptamtlichen sind das Fico Giuseppe, Fico Matteo, Pittari Mattia, Schneider Sabine, Übelin Adrian und Vivian Winzenried, die seit fünf Jahren dabei sind. Sylvia Prommersberger arbeitet seit 20 Jahre beim DRK.

Bei den Ehrenamtlichen DRK-Helfern wurden Ulrike Zemp, Luisa Cabrera (fünf Jahre). Miriam Dreyer (zehn), Christoph Rolfs (30) und Kathrin Lützelschwab (35 Jahr) geehrt.