Rheinfelden (vep) Christiane Ripka übernimmt von Juli an die Leitung des Stadtbauamts. In der Stadt ist sie keine Unbekannte. Ripka arbeitete sieben Jahre lang als Stadtplanerin, bis sie Ende 2020 kündigte und nach Bad Krozingen wechselte. Dass sie nun zurückkehrt, sei ein Glücksfall, so OB Klaus Eberhardt in einer Mitteilung.

Im Dezember 2020 hatten Ripka, Leiterin der Stadtplanungs- und Umweltabteilung, sowie Fachplaner Moritz Reichenbach die Verwaltung verlassen. Somit hatte die Abteilung keine erfahrenen Planer mehr an Bord, was insbesondere Auswirkungen auf die Erstellung von Bebauungsplänen hatte. Wie die Stadt dieser Zeitung mitteilte, konnten nun zwei Stadtplaner gefunden werden, die zeitgleich mit Ripka im Juli beginnen werden. Somit sei die Abteilung wieder gut aufgestellt.

Ripka wird die Nachfolge von Wolfgang Lauer antreten. Der ehemalige Leiter des Stadtbauamts wurde, so die Stadt auf Nachfrage, im Mai in den Ruhestand versetzt. Zuvor war Lauer lange Zeit krankheitsbedingt abwesend, so dass Tobias Obert die kommissarische Leitung übernommen hatte.

Christiane Ripka war 2013 zur Rheinfelder Stadtverwaltung gekommen, zuvor war sie seit 1993 in Weil am Rhein tätig gewesen. Während ihrer Tätigkeit in Rheinfelden sind unter anderem die Gewerbegebiete Sengern und Einhäge entstanden, auch die Umsetzung der Seveso III-Richtlinie für das Bauen in der Nähe von Störfallbetrieben hatte sie stark gefordert.