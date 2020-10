von Dora Schöls

Sand unter den Füßen, Sonne im Gesicht und dazu ein Cocktail in der Hand: Dieses Urlaubsgefühl wollen Goodbye-Deutschland-Teilnehmer Mark Wycislik und sein Kollege Philipp Schmidt nach Rheinfelden bringen. Am Sonntag eröffnen sie im Hochrheincenter eine Cocktail-Bar nach mallorquinischer Art. Die Corona-Krise war dabei nur teilweise ausschlaggebend.

Hochwertig und ausgesucht

„Sommerliebe“, „Asienwärme“, „Sonnentanz“ – die Namen der Cocktails auf der Karte des „Chucca“ klingen nach Urlaub. Das sei das Erfolgsrezept seiner Bars auf Mallorca, sagt Mark Wycislik: „Wir bieten den Leuten Urlaub im Urlaub.“ Nicht die klassischen roten Plastikstühle, die manche mit Mallorca verbänden, sondern hochwertige Cocktails und ausgesuchtes Mobiliar.

Vor sieben Jahren ist der Essener mit seiner Frau Licia und der kleinen Tochter nach Mallorca ausgewandert, begleitet von der VOX-Show „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Bei einem Urlaub hätten sie sich in die Insel verliebt. In Cala Rajada, einem Ort an der Ostküste, eröffneten sie das erste „Chucca“, eine Shisha-Bar.7 Es folgten drei weitere Bars und ein Restaurant. Das Paar bekam das zweite Kind, lebte sich immer mehr ein auf der Insel. „Mallorca ist hundert Prozent Lebensqualität“, sagt Wycislik, „ein Paradies auf Erden“. Deshalb habe er sich geschworen: Nie wieder zurück nach Deutschland. Dann kam Corona.

In Spanien waren die Ausgangsbeschränkungen sehr streng. „Wir waren sieben Wochen eingesperrt.“ Dann wurden die Beschränkungen gelockert, doch für Familie Wycislik blieb es schwierig: Sie mussten um Mitternacht schließen, für spanische Verhältnisse sehr früh. Dazu habe es strenge Regeln für den Shisha-Gebrauch gegeben, sagt der 36-Jährige: Er habe 4000 Euro investiert, um der Verordnung zu entsprechen, und am nächsten Tag seien Shishas verboten worden.

So erzählt er es dem Team von Goodbye Deutschland. In der Sendung vom 24. August sagt er frustriert: „Es macht einfach keinen Spaß mehr, hier zu arbeiten.“ Inzwischen sind alle Lokale der Wycisliks zunächst bis zum Frühjahr 2021 geschlossen. Während der Vox-Sendung ist aber schon deutlich zu sehen, welchen Weg aus der Krise Wycislik anstrebt: Auf seinem T-Shirt ist deutlich ein großer, orangefarbener Schriftzug zu lesen: „Rheinfelden“.

Dass es Mark Wycislik jetzt an den Hochrhein zieht, ist kein Zufall. Schon 2019 hat er mit Philipp Schmidt die Pro Gastro Management GmbH gegründet. In Küssaberg bei Waldshut-Tiengen haben sie 2019 ein erstes deutsches Chucca eröffnet. Es sei immer der Plan gewesen, weitere Bars am Hochrhein zu eröffnen, sagt Schmidt. Als sich dann vor etwa zwei Monaten herausstellte, dass Wycislik auf Mallorca erstmal nichts ausrichten kann, sei klar gewesen: Das ist der Moment für das zweite deutsche Chucca – denn der Gründer kann es persönlich mit aufbauen. „Die Krise spielt uns in die Hände“, sagt Schmidt. Ihr Getränkelieferant habe sie mit Raffaele Solito vom Pastakönig bekannt gemacht. In seinem Restaurant entsteht das Rheinfelder Chucca.

Es sei das gleiche Konzept wie in den bisherigen Chuccas, Deko, Karte, „Copy und Paste“, sagt Wycislik – nur keine Shisha. In Rheinfelden wollten sie sich auf die Cocktails konzentrieren, auch Gin Tonics und Sangria stehen auf der Karte.

Virus verzögert Pläne

Allerdings verzögerte das Virus erneut die Pläne, Wycislik musste sich mehrfach testen lassen, als er aus Mallorca kam – und in dieser Zeit in Quarantäne bleiben statt die Bar aufzubauen. Jetzt, wenige Tage vor der Eröffnung, fehlen noch Strandbilder, Stühle, eine Kasse, Hemden mit Logo. Bis Sonntag soll alles bereit sein. 80 Sitzplätze hat das Chucca dann. Der vordere Bereich des Pastakönigs sowie die halbe Dachterrasse werden zum Mini-Mallorca in Rheinfelden.

Und Wycisliks Vorsatz, nie wieder nach Deutschland zu gehen? „Wenn Deutschland, dann hier – ich habe mich verliebt in die Region“, sagt Wycislik. „Die Leute sind super freundlich.“

Allerdings: Seine Frau und Kinder bleiben auf Mallorca. „Das ist und bleibt unser Zuhause – solange es geht.“ Auch Besuche würden wegen der Corona-Bestimmungen schwierig: „Wir gehen davon aus, dass wir uns erst Weihnachten wiedersehen. Aber der Rubel muss rollen“, so Wycislik. Das nächste Ziel: Ein Chucca in Freiburg, spätestens in einem halben Jahr.