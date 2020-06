von Boris Burkhardt

Coronabedingt fährt die Fähre Kaiseraugst–Herten ab dem heutigen Dienstag, 16. Juni, eine verkürzte Saison. Die Gesundheitsvorschriften für den Regelbetrieb sind überschaubar, Sonderfahrten aber erst ab Mitte August möglich.

Auch die Fährmänner Max Heller und Guido Frei warteten geduldig auf die Wiederöffnung der Grenzen am Montag: Allein wegen der Corona-Maßnahmen hätte die Fähre vermutlich schon vor ein paar Wochen ihren Saisonbetrieb aufnehmen können; doch der Fährbetrieb macht natürlich nur Sinn, wenn er auch ans andere Rheinufer nach Deutschland führt. Denn öffentliche oder private Sonderfahrten außerhalb des Fährbetriebs Kaiseraugst–Herten gibt es auch nach dem kommenden Dienstag, wenn erstmals der Regelbetrieb zwischen 14 und 17 Uhr wieder aufgenommen wird, vorerst noch nicht. Montags hat die Fähre Ruhetag.

Frei übernimmt am Dienstag die erste Schicht und wird ab 14 Uhr auf Zuruf auf die ersten Fahrgäste warten. Gemäß Corona-Regeln dürfen maximal zehn statt sonst 30 Passagiere auf das Boot. „Wenn größere Gruppen kommen, fahren wir eben zweimal“, sagt Heller, der die Maßnahmen so überschaubar wie möglich halten will. Mundschutzpflicht gibt es gemäß Schweizer Corona-Regeln keine auf der Fähre – nach deutschem Recht wäre sie wohl nötig. Heller und Frei gehen trotzdem davon aus, dass auch während des Aufenthalts an der Hertener Lände keine Mundschutzpflicht gilt. Außerdem sei lediglich der Schweizer Mindestabstand von einem statt anderthalb Metern wie in Deutschland einzuhalten, fährt Heller halb ironisch fort.

Sonderfahrten finden bis vorerst Mitte August keine statt. Die nächste Barbecue-Fahrt ist für den 21. August, die nächste Fondue-Fahrt für den 2. September und die nächste Abendfahrt für den 4. September vorgesehen. Privatfahrten für Familienfeiern, Firmenausflüge oder ähnliches können aber jetzt schon bei der Gemeindeverwaltung Kaiseraugst gebucht werden.

Die verkürzte Saison, die normalerweise am Karfreitag, spätestens aber am 1. April startet, wird regulär bis Allerheiligen laufen. Für die Fähre war zum Jahreswechsel die fünfjährliche Inspektion der Schweizerischen Schifffahrtsuntersuchungskommission (SUK) fällig, um die Konzession verlängert zu bekommen. Sie wurde wie bisher vom Fachmann Roland Steiner in Herten durchgeführt, der mittlerweile aber seine Selbständigkeit aufgegeben hat und beim Nautikzentrum Basel in Grenzach-Wyhlen arbeitet.

Neues Ankergeschirr

Die Fähre bekam in der Winterpause ein neues Ankergeschirr, das nun elektronisch statt mechanisch funktioniert und damit besser vom Fährmann bedient werden kann, der beim Regelbetrieb alleine für das Schiff verantwortlich ist. Der Anker wird laut Heller nur benötigt, um die Position auf dem Rhein zu halten, sollte der Motor ausfallen. Das sei in 25 Jahren zweimal passiert. Das Fest an der Hertener Lände zugunsten der Fähre, das in den vergangenen Jahren immer Anfang Juli vom CDU-Ortsverein durchgeführt wurde, fand bereits 2019 nicht mehr statt. Laut Heller mangelt es der Partei an Helfern für die Veranstaltung.