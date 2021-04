von Annika Sindlinger

Glück im Unglück hatten die Besitzer des Reiterhofs Frech-City in Karsau beim Brand ihrer Lagerhalle am 11. März. Weder Tiere noch Menschen waren verletzt worden. Aber die Halle, in der 400 Heuballen, 100 Strohballen, Holz und einige landwirtschaftliche Maschinen gelagert waren, wurde zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Unklar bleibt, wie es zu dem Brand kommen konnte und wann Familie Frech ein neues Heulager bauen kann.

Der geschätzte Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. „Genau wissen wir es aber noch nicht“, sagt Katrin Frech, Inhaberin des Reiterhofes. „Der Wert für das beschädigte Gebäude steht noch aus. Alleine für den Inhalt der Halle sind wir aber auf 70.000 Euro gekommen.“

Ein Blitzeinschlag, ein Kabelbrand oder eine Selbstentzündung sei als Ursache ausgeschlossen worden, teilte Polizeipressesprecher Thomas Batzel zur Frage der Brandursache mit. Daher bestehe der Verdacht einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung. Aufgrund der enormen Hitzewirkung des Vollbrandes lasse sich jedoch keine genaue Ursache mehr nachweisen, erklärt Batzel. Dass sich die Ursache nicht mehr feststellen lasse, sei leider nicht ungewöhnlich, ergänzt er, „gerade bei großen, starken Bränden, wo alles den Flammen zum Opfer fällt.“ Hinweise von Zeugen gab es nicht.

„Es ist alles niedergebrannt, da konnte man nichts mehr finden. Aber von alleine kann das ja nicht brennen“, sagt auch Katrin Frech. Schon 2016 hätten einige Heuballen des Reiterhofs gebrannt, damals habe eine Radfahrerin gesehen, wie drei Kinder dort gezündelt hätten.

Nach dem Brand mussten die Frechs erst einmal neues Heu kaufen. Oben auf dem Reiterhof gebe es die Möglichkeit, rund 150 Ballen zu lagern. „Wenn die Heusaison startet, bekommen wir aber ein Problem. Dann müssen wir schauen, wo wir das lagern“, sagt Frech. Stroh könne man unter einer Plane auf dem Feld lagern, bei Heu gehe das nicht. „Das gärt und wird schlecht“, erklärt sie. Eventuell müsse eine kleinere Halle, in der sonst longiert werde, umgenutzt werden.

Geplant ist, an die Stelle der abgebrannten Halle ein neues Lager zu bauen. Das könnte jedoch frühestens im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. „Das Verfahren dauert. Auf die Schnelle wird das nichts“, gibt Frech zu bedenken. Derzeit warte man darauf, dass die Brandstelle geräumt werde. Über die Versicherung werde derzeit abgeklärt, wie die Entsorgung der verkohlten Überreste ablaufen könne. „Wir holen gerade verschiedene Angebote ein und das günstigste bekommt dann den Zuschlag.“ Um künftig gegen Brandstiftung besser gewappnet zu sein, soll das neue Lager zu allen Seiten hin geschlossen sein und ein Tor haben. Die abgebrannte Halle war an zwei Seiten offen. „Wir wollen nicht, dass fremde Leute rein kommen. Einfach als Sicherheit für uns“, so die Inhaberin.