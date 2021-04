von sk

Ein randalierender Mann wurde der Polizei am Mittwoch, 14. April, gegen 21.40 Uhr, in der Fritz-Roessler-Straße gemeldet. Dieser war laut Zeugen von der Müßmattstraße in Richtung Nollingerstraße gelaufen und hatte dabei gegen verschiedene Sachen geschlagen sowie zwei Fahrräder umgeschmissen.

Der unbekannte Mann war laut Polizeibericht schwarz gekleidet, hatte eine Jeans und eine Mütze an. Der Besitzer eines umgeschmissenen E-Bikes konnte ermittelt werden. Vom zweiten Fahrrad, ein Trekking-Bike der Marke Raleigh Oukland Deluxe, sucht die Polizei noch den Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rheinfelden (Telefon 07623/740 40) in Verbindung zu setzen.