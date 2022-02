von Lisa Petrich

Ein 81-Jähriger aus Rheinfelden wurde bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Lörrach wegen fahrlässigen Tötung verurteilt. Weil der Mountainbikefahrer einen 68-jährigen Pedelecfahrer beim Abbiegen übersehen hatte, muss der Mann eine Geldstrafe zahlen. Der Verurteilte sieht bei sich keine Schuld.

Eine Unachtsamkeit hat am 25. April 2021 tragische Folgen: Als ein 81-jähriger Mountainbiker die Etzmattenstraße herunterfährt und nach links abbiegen will, sieht er nicht den 68-jährigen Pedelecfahrer, der ihn von hinten links überholen will. Beide stürzen, der Pedelecfahrer wird schwer am Kopf verletzt. Einen Monat später stirbt dieser durch die Unfallfolgen im Krankenhaus.

Rheinfelden Ausraster an Fasnacht: Zwei Männer und eine Frau müssen eine Geldstrafe zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Der Angeklagte wollte sich in der Gerichtsverhandlung am Donnerstag nicht zur Person oder zur Sache äußern. Die Verteidigerin Claudia Behrschmidt sagte nur, dass dem 81-Jährigem der Unfall sehr nahe gehe. Der Verstorbene sei mit seinem Pedelec, ein Fahrrad mit elektrischer Tretunterstützung, mit hoher Geschwindigkeit die Etzmattenstraße heruntergefahren.

Während der Gerichtsverhandlung wurden Fotos der Unfallstelle ausgelegt und gezeigt, dass die für landwirtschaftliche Zwecke und als Rad- und Fußgängerweg genutzte Straße nicht nur bergab führt, sondern auch an den jeweiligen Straßenrändern abschüssig ist. Die Fotos zeigten außerdem Schlaglöcher und Risse im asphaltierten Weg sowie Verschmutzungen und Kiesabwaschungen.

Pedelecfahrer war nach Unfall bewusstlos

Eine Zeugin, die mit ihrem Freund im Auto am Unfallort vorbeigefahren war, beschrieb, dass sie eine Person am Straßenrand liegen gesehen und zum Helfen angehalten habe. Während der Freund den Notruf absetzte, habe sie versucht, den Verletzten anzusprechen, doch er sei bewusstlos gewesen. Er habe einen Helm getragen, sein Kopf sei am Bordstein gelegen und er habe aus Nase und Mund geblutet.

Sie habe ein weiteres Fahrrad in der Wiese dahinter liegen sehen, eine zweite Person sei nirgends gewesen. Eine Frau sei später vom nahegelegenen Bauernhof gekommen. Die habe erzählt, dass der andere Radfahrer zu ihr gelaufen sei, um Hilfe zu holen. Dieser sei dann vom Hof zur Unfallstelle zurückgekehrt, als der Verletzte gerade von den Rettungskräften behandelt wurde.

Die zweite Zeugin, die Bewohnerin des Hofs nahe der Unfallstelle, sagte aus, dass der Angeklagte zu ihr gelaufen sei und rief, sie solle sofort den Notruf wählen. Weil er selbst am Kopf eine Platzwunde gehabt habe, habe sie ihn aufgefordert, sich erst einmal hinzusetzen. Er sei „völlig fertig“ gewesen. Die Zeugin sei kurz zur Unfallstelle gelaufen, wo sich bereits andere um den Verletzten kümmerten. Später sei sie dann mit dem Angeklagten zur Unfallstelle gegangen.

Hochrhein Zwischen Schock und Fassungslosigkeit: So reagiert die Region auf den Krieg in der Ukraine Das könnte Sie auch interessieren

Als dritter Zeuge machte der ermittelnde Polizeikommissar Aussagen zur wohl dünnen Spurenlage. Für ihn sei klar, dass der Angeklagte in engem Bogen nach links abbiegen wollte. Nach hinten hätte man eine gute Sicht gehabt. Der Verstorbene sei in einem hohen Gang mit mittlerer Tretunterstützung unterwegs gewesen, der Mountainbiker im mittleren Gang.

Die Spuren würden darauf hinweisen, dass der Überholende mit dem Lenker in den Abbiegenden gestoßen sei, sodass der Verstorbene nach links umgefallen, über die Straße gerutscht und mit dem Kopf am Bordstein aufgeprallt sei.

So beurteilt ein Sachverständiger die Lage

Nach der Kollision habe der Verstorbene eine Geschwindigkeit von 37 Kilometern pro Stunde gehabt, davor sei er wahrscheinlich schneller gewesen. Der Mountainbiker sei zwischen 20 und maximal 30 Kilometer pro Stunde schnell gefahren. Der sachverständige Diplom-Ingenieur Martin Kögel bestätigte diese Aussagen zur Geschwindigkeit und der Spurenlage.

Die Überholmöglichkeit sei an dieser Stelle begrenzt, aber der Angeklagte hätte den Pedelecfahrer durch Kopfdrehen noch erkennen können. Genauso hätte der Überholende den Mountainbiker durch Zurufen warnen können.

Rechtsmedizinerin Vanessa Thoma sagte aus, dass der Pedelecfahrer durch den Sturz schwere Kopfverletzungen sowie Rippenbrüche erlitten habe. Beim Krankenhausaufenthalt sei mutmaßlich durch die Intubation eine Lungenentzündung aufgetreten, was als häufige Komplikation gelte. Durch die Entzündungen der Lunge und Atemwege sei es durch eine Sepsis zum Multiorganversagen gekommen. Den Verkehrsunfall schätzte Thoma als todesursächlich ein. Eine Forderung der Verteidigerin zu weiteren medizinischen Beweisen, ob eventuell ein Behandlungsfehler aufgetreten sei, wies Strafrichter Dietrich Bezzel zurück.

Staatsanwalt Jan Jakob Bornheim fasste zusammen, dass von fahrlässiger Tötung die Rede sei. Da der Angeklagte nicht vorbestraft sei, schlägt Bornheim eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 40 Euro, also insgesamt 3000 Euro, sowie die Übernahme der Gerichtskosten vor. Verteidigerin Claudia Behrschmidt wies darauf hin, dass sie die Kausalität von Unfall und Tod als nicht gesichert ansehe, und forderte daher einen Freispruch.

Strafrichter Dietrich Bezzel verkündete zum Ende das Urteil der fahrlässigen Tötung und die Strafe von 75 Tagessätzen à 40 Euro plus der Gerichtskosten. Weil der Mountainbiker die Rückschaupflicht nicht beachtet habe, sei es zur Kollision gekommen. Das Multiorganversagen des Pedelecfahrers stehe in ursächlichem Zusammenhang zum Unfall. „Strafrechtlich war der Fall schwierig zu erfassen“, sagt Richter Bezzel.

Berufung?

Der Verurteilte hat nun eine Woche Zeit, Berufung einzulegen. Ihm tue der Unfall sehr leid, wie der 81-Jährige am Ende der Verhandlung sagte, trotzdem sehe er bei sich keine Schuld. Der Pedelec-Fahrer sei viel zu schnell auf der engen, teils beschädigten Straße gefahren und hätte den Abbiegevorgang erkennen müssen. Er vermutete, dass der Pedelecfahrer ihn gar nicht gesehen habe.