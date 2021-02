von Thomas Loisl Mink

Ein 48-jähriger Mann wollte im Baumarkt mit einem falschen Zehn-Euro-Schein bezahlen. Der Kassiererin war die Fälschung aufgefallen, doch der Angeklagte beteuerte, er wisse nicht, woher er den Geldschein gehabt habe.

Am 12. Mai 2020 ging der 48-jährige Chemielaborant in einen Rheinfelder Baumarkt, um eine Lampe zu kaufen. Sie kostete 19,99 Euro, er gab der Kassiererin zwei Zehn-Euro-Scheine. „Der Untere der beiden sah komisch aus, da waren so seltsame Zeichen drauf“, sagte die Kassiererin als Zeugin vor Gericht. „Auf dem Schein waren auf beiden Seiten chinesische Schriftzeichen aufgedruckt“, berichtete ein Polizeibeamter. Er habe die Zeichen bei Google-Translator eingegeben und einen Hinweis auf Spielgeld erhalten, sagte der Polizist. Von den chinesischen Zeichen abgesehen habe der Geldschein relativ echt ausgesehen. Das Papier habe sich beim Anfassen jedoch ein bisschen anders angefühlt, doch ohne den direkten Vergleich mit einem echten Geldschein habe man das vielleicht nicht bemerkt, sagte der Polizist.

Der Angeklagte sagte: „Ich habe von dem falschen Schein nichts gewusst und habe das nicht gemerkt. Ich war selber überrascht und schockiert.“ Er müsse den Schein wohl irgendwo als Wechselgeld bekommen haben, könne aber nicht mehr nachvollziehen, wo das gewesen sein könnte.

Weil er mit Falschgeld die Lampe bezahlen wollte, war er nicht nur angeklagt, solches in Verkehr gebracht zu haben, sondern auch noch wegen versuchten Betrugs. Die Lampe hat er dann aber doch gekauft und mit der EC-Karte bezahlt. Die Kassiererin sagte, sie sei geschult worden, Falschgeld zu erkennen, weil immer wieder welches in Umlauf sei. Den Falschgeldschein habe sie erst einer Kollegin gezeigt, dann habe sie einen weiteren Kollegen dazu gebeten und den Chef angerufen. Dieser rief dann die Polizei. Das Ganze habe fünf oder sechs Minuten gedauert.

„Der Kunde blieb während dieser Zeit stehen, er machte keine Anstalten, wegzugehen“, sagte sie. Zuvor habe er mit ihr geredet und gesagt, wie toll die Lampe sei. Auch gegenüber der Polizei habe er immer wieder von der Lampe gesprochen und wie schön sie doch sei. „Das kam mir eigenartig vor“, sagte der Beamte. Der 48-Jährige habe jedoch kein weiteres Falschgeld bei sich gehabt. Auch seien im Raum Rheinfelden keine weiteren derartigen Scheine aufgetaucht.

Der Staatsanwalt kam nach dieser Beweisaufnahme zu dem Schluss, es sei zweifelhaft, ob der Angeklagte mit Vorsatz gehandelt habe. Auch die Aussage der Kassiererin lasse daran zweifeln. Deshalb beantragte er, den 48-Jährigen freizusprechen. Die Verteidigerin schloss sich diesem Antrag an. Sie gab auch zu bedenken, dass der 48-Jährige des öfteren in dem Baumarkt einkauft und daher wissen musste, dass die Geldscheine dort genauer kontrolliert werden.

Auch das Gericht kam zu dem Schluss, es stehe nicht fest, dass der Mann den gefälschten Schein vorsätzlich in Verkehr bringen wollte. Dafür spreche auch, dass er nicht versucht habe, zu fliehen, als die Kassiererin den Schein ihren Kollegen zeigte, stellte Richter Dietrich Bezzel fest. Daher sprach er den Mann frei.