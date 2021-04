von Horatio Gollin

Die Löschwasserversorgung wirft nach dem Brand einer Scheune im hinteren Sengeleweg in Karsau Fragen auf, aber von dem Problem ist nicht nur dieser Rheinfelder Ortsteil betroffen. Über den Sommer wird der Wasserversorger Engpässe auf dem Dinkelberg ermitteln.

Der Brand

Beim Großbrand im hinteren Sengeleweg, bei dem im März eine Lagerhalle mit 500 Heu- und Strohballen den Flammen zum Opfer fiel, hatten sich „erhebliche Mängel in der Löschwasserversorgung“ offenbart, sagte Ortsvorsteher Jürgen Räuber. Ein Hydrant war nicht nutzbar und sogar die Feuerwehr Möhlin für den Löschwassertransport angefragt worden, so Räuber. Sorge bereitete ihm, was passieren könnte, wenn es im alten Ortskern brennen würde.

Den Einsatzbericht der Feuerwehr hatte der Ortsvorsteher angefordert, allerdings wurde ihm dieser aus Datenschutzgründen verweigert. Um die Situation der Löschwasserversorgung darzustellen, waren David Sommer, Feuerwehrtechnischer Bediensteter und künftiger Feuerwehrkommandant in Rheinfelden, und Enrico Leipzig, stellvertretender Feuerwehrkommandant, in den Ortschaftsrat in Karsau gekommen.

Der Hydrant

Bezüglich der Löschwasserversorgung habe es Probleme gegeben, da beim nächstgelegenen Hydranten zu wenig Wasser nachkam. Sommer erklärte, dass der Wasserversorger nur die Grundversorgung für die Wohnbebauung gewährleisten müsse. „Die Leitung ist für die Feuerwehr unterdimensioniert“, so Sommer. Leipzig führte aus, dass ein böiger Wind geweht habe, sodass die Feuerwehr vor allem den Funkenflug in den Griff bekommen musste.

In der Folge des Einsatzes hat eine Besprechung der Feuerwehr mit dem Wasserversorger, der Tiefbauabteilung und der Baurechtsabteilung stattgefunden. Leipzig führte aus, dass es ein Problem sei, dass der Wasserverbrauch seit Jahren abnimmt und bei größer dimensionierten Leitungen Keime auftreten könnten.

Der Hochbehälter

Der Druck auf den Leitungen nehme ab, wenn Hochbehälter gefüllt werden. Bei einem Anruf durch die Feuerwehr stoppt der Wasserversorger die Befüllung der Hochbehälter, erklärte Leipzig. Das wurde auch bei dem aktuellen Brand so gemacht. Allerdings gebe es bei der Löschwasserversorgung „schwarze Flecken auf dem Dinkelberg“, so Leipzig. Bei der Besprechung sei vereinbart worden, dass der Wasserversorger diese Engpässe ausfindig macht und nach dem Sommer eine weitere Besprechung erfolgt. Sommer meinte, dass der Wasserversorger die Defizite durch Pumpen oder bauliche Maßnahmen ausgleichen wolle.

Die Kritik

Räuber bat darum, dass der Ortschaftsrat zeitnah über die Ergebnisse der Besprechung informiert werde. Ortschaftsrat Uwe Wenk (SPD) kritisierte, dass dem Ortschaftsrat sogar gesagt worden wäre, dass die Probleme behoben worden wären. Leipzig gab immerhin Entwarnung bezüglich Wohnungsbränden im Dorfkern. „Jedes Fahrzeug hat Löschwasser dabei“, so Leipzig. Sommer ergänzte, dass es durch die Rauchmelderpflicht auch eine bessere Früherkennung gebe.