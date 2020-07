von Boris Burkhardt

Die Ausstellung über Deutschlands ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und seine sozial engagierte Ehefrau Elly Heuss-Knapp im Rathaus Rheinfelden hat am Samstag eröffnet. Sie ist sehenswert, obwohl der Zugang durch die Corona-Regeln derzeit erschwert wird.

Wie viele Frauen schaute auch Elly Knapp darauf, dass ihr Verlobter Theodor Heuss, Journalist, Redner und Universitätsprofessor, ordentlich gekleidet war: „Es ist nicht für mich“, sagte sie, den Unwillen ihres Verlobten vorhersehend: „Ich gucke nur auf Deine Augenbrauen und Deine Haare und Deine Hände und Dich überhaupt. Aber die anderen Leute gucken auf die Stiefel.“ So zitiert die neue Ausstellung mit dem Titel „Demokratie als Lebensform“ über Theodor Heuss und Eleonore „Elly“ Heuss-Knapp aus einem vertraulichen Brief der Beiden vom 17. Juni 1907.

Rheinfelden Überwältigende Farbintensität: Doppelausstellung der Rheinfelder Künstler Petra Heck und Manfred Schmid im Haus Salmegg Das könnte Sie auch interessieren

„Elly Heuss interessiert mich besonders“, sagte einer der wenigen Besucher der Ausstellungseröffnung im oberen Foyer des Rathauses am Samstag: „Über sie wusste ich zuvor fast gar nichts.“ Der Besucher hat das Ehepaar Heuss noch als Jugendlicher erlebt, ihn als Bundespräsidenten (1949 bis 1959) und sie als „First Lady“. Ein „Amt, das in der Verfassung nicht vorgesehen war“, wie der Ausstellungstext süffisant vermerkt, aber ein Amt, das Elly Heuss-Knapp bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 1952 mit ihrem sozialen Engagement unter anderem für das Müttergenesungswerk derart prägte, dass von allen „First Ladies“ nach ihr ein derartiger Einsatz geradezu erwartet wurde.

Kuratorin Elisabeth Vaith ist begeistert vom Konzept der Ausstellung, die von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart konzipiert wurde und verliehen wird: „Besonders schön sind die vielen haptischen Elemente.“ Vaith, die als freie Künstlerin und Grafikerin immer wieder Ausstellungen für das Kulturamt konzipiert, mag es, wenn es in Ausstellungen klassisch „etwas zum Anfassen“ gibt.

Die einzelnen Stationen der Schau sind als aufklappbare Holzstelen konzipiert, die zusammengefaltet außen wie Umzugskisten angemalt sind. Die ausgeklappten Innenteile haben pro Station eine eigene, gut erkennbare Farbe und enthalten Texte und Bilder, separate Faktenblätter, aber auch Video- und Tonaufnahmen aus Heussens Zeit als Bundespräsident.

Dass haptische Elemente in Zeiten von Corona nicht ideal sind, bedauert Vaith deshalb sehr. Einige wenige Teile musste sie deshalb auch entfernen. „Ohne Corona hätte ich die Ausstellung enger zusammenstellen können und anders angeordnet.“ Auch Stefanie Franosz, Leiterin des Bürgertreffpunkts Gambrinus und Mitglied im Lenkungsausschuss des „Wertejahrs“, dessen Teil die Ausstellung in Rheinfelden offiziell ist, hofft auf eine Lockerung der städtischen Corona-Regeln, wenn das Rathaus ab September wieder für den Besucherverkehr geöffnet ist. Bis dahin ist ein Besuch nur samstags um 9 und 11 Uhr für jeweils maximal zwölf Personen möglich. An diesen Hürden lag es wohl auch, dass am vergangenen Samstag zur Eröffnung nur drei Besucher zur Ausstellung kamen.

Die Stadt habe die Ausstellung bereits im vergangenen August beantragt: „Sie ist sehr begehrt“, sagt Franosz. Der eingangs erwähnte Besucher war vor allem von den Ton- und Videodokumenten Heussens begeistert. Und Schüler sollten die Ausstellung besuchen, findet er.

Tatsächlich hat Franosz bereits alle Rheinfelder Schulen und das Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim angeschrieben. Derzeit seien aber alle außerschulischen Aktivitäten noch verboten, erklärt sie. Sie hofft auch hier auf eine Änderung der Corona-Regeln; sonst müssten die Schüler „privat“ kommen. Die Ausstellung bleibt bis zum 2. Oktober in Rheinfelden.