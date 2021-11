von Verena Pichler

Sicherheit, Energieeffizienz und Modernisierung – so sieht die Prioritätenliste des Amts für Gebäudemanagement bei den Rheinfelder Schulen aus und das spiegelt sich auch in den Investitionsplänen fürs kommende Jahr wider. Damit sind nicht alle Schulleiter glücklich, wie sich bei der jüngsten Sitzung des Schulbeirats zeigte.

Drastische Schilderungen waren etwa von Claudia Himmelsbach zu hören. Die Rektorin der Hans-Thoma-Grundschule in Warmbach berichtete, dass Kinder sich einnässten, weil sie die Schultoiletten nicht nutzen wollten. Sie könne deshalb nicht nachvollziehen, dass im kommenden Jahr statt der dringend notwendigen WC-Sanierung eine andere Maßnahme vorgezogen werden solle. OB Klaus Eberhardt versprach, dies im Zuge der Haushaltsberatungen zu besprechen. Auch an der Goetheschule gibt‘s Kritik, weil ausstehende Dachsanierungen zugunsten der Fécamphalle verschoben wurden. „Das hat Kapazitätsgründe“, so der OB.

Werner Wohner, Leiter des Amts für Gebäudemanagement, erläuterte im Ausschuss die wichtigsten Maßnahmen für 2022: Rund 1,5 Millionen Euro werden in den Brandschutz am Georg-Büchner-Gymnasium fließen, zwei Millionen sind für die Fécamphalle eingepreist, wobei sich diese Maßnahme über mehrere Jahre ziehen wird. „Erst kommt das Dach, dann die Fassade.“

2022 stehen außerdem Arbeiten an der Realschule an sowie Vorplanungen für die Erweiterung der Scheffelschule und des Campus. Dort soll ein Anbau für Naturwissenschaften entstehen, den Real- und Gemeinschaftsschule gemeinsam nutzen. Frank Grimberg, Sprecher des Gesamtelternbeirats, kritisierte die Systematik der Schulbudgets – also des Gelds, das den Schulen je nach Typ und Schülerzahlen für Anschaffungen wie Lehrmittel zur Verfügung gestellt wird. Gesamthaft sind das 2022 rund 892.000 Euro. „Daraus kann ich nichts ablesen“, so Grimberg. Er wünsche sich eine schulscharfe Darstellung aller Kosten und Investitionen und eine Übersicht, was gemacht wurde.

Kämmerin Kristin Schippmann erläuterte, dass die Stadt 26 Prozent der Landesmittel an die Schulen zur freien Verfügung weitergebe. Diesen Wert habe die Verwaltung angesetzt, andere Städte gäben 18 oder 20 Prozent. Die übrigen 74 Prozent flössen in die Gebäude. Für die Digitalisierung wiederum gibt es einen eigenen Topf. 1,2 Millionen Euro sollen dafür eingesetzt werden.