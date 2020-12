von Verena Pichler

Bitterernst. So bezeichnet Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die finanzielle Lage der Stadt. Am Donnerstag brachte er im Gemeinderat den Haushaltsentwurf für 2021 ein, der geprägt ist durch erhebliche Einsparungen in allen Bereichen, totale Zurückhaltung bei Investitionen und Steuererhöhungen. Denn nur mit diesem Gesamtpaket kann die Stadt ab 2023 wieder auf schwarze Zahlen und damit auf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt hoffen.

Nach dem Glück kommt das Pech

„Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu.“ Mit diesem Zitat des Fußballtrainers Uwe Wegmann zu einem missglückten Spiel eröffnete Eberhardt die „wohl schwersten“ Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre. Aus einer soliden und kontrollierten Finanzplanung sei die Stadt in atemberaubendem Tempo in eine Abwärtsspirale geraten, die auch die nächsten Jahre prägen werden. Gründe sind zum einen eine Gewerbesteuerrückzahlung in Millionenhöhe, zum anderen die Folgen der Corona-Pandemie, die sich erst ab 2021 richtig niederschlagen werden.

Die Ausgangslage

Aktuell geht die Stadt davon aus, den Ergebnishaushalt 2021 mit einem Minus von 8,52 Millionen Euro abzuschließen. Dieses Ergebnis ist nochmals um 1,3 Millionen Euro schlechter, als im Nachtragshaushalt für 2020 angenommen. „Jeder weitere Teil-Lockdown, das Auslaufen des Kurzarbeitergeldes und die Beendigung des besonderen Insolvenzrechts können nochmals erhebliche Verschlechterungen bringen“, so der OB. Für 2022 rechnet die Stadt erneut mit einem Defizit (minus 1,3 Millionen Euro) , erst im Folgejahr steht ein Plus von 2,9 Millionen Euro.

So sieht es die Kommunalaufsicht

In Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Freiburg sei deutlich geworden, dass die Stadt ohne eine „Konsolidierung der Finanzstruktur“ keine Kredite mehr werde aufnehmen dürfe. Es werde in den nächsten Wochen und Monaten darauf ankommen, diese „unliebsamen Maßnahmen in ein Gesamtpaket zu schnüren“ und zur Umsetzung freizugeben. Beraten und beschließen wird der Gemeinderat den Haushaltsentwurf anders als in den Vorjahren erst im neuen Jahr.

Die Konsolidierung

Ausgaben runter, Einnahmen rauf: Die Stadt wird im kommenden Jahr in allen Bereichen sparen. Für den Gebäudeunterhalt sind zum Beispiel noch 3,4 Millionen Euro veranschlagt; der Löwenanteil von 875.000 Euro entfällt auf die Schulen – im Vorjahr waren allein dafür 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Gespart wird an kulturellen Veranstaltungen, gekürzt wurden die Planansätze für die Wirtschaftsförderung. Um die Einnahmen zu Erhöhen wird die Stadt die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer um 20 Prozent erhöhen, im Jahr 2022 folgt dann die Erhöhung der Vergnügungssteuer und die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer.

Die Investitionen

Insgesamt plant die Stadt im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von 11,2 Millionen Euro. Größter Einzelposten ist das zentrale Feuerwehrgerätehaus mit 2,3 Millionen Euro, gefolgt von Baukosten für den notwendigen Kreisverkehr am Feuerwehrgerätehaus (1,2 Millionen Euro). „Drei Kita-Projekte sind vorgesehen“, betonte Eberhardt. Dazu zählt die Erweiterung der Kita Bienenkorb (750.000 Euro), ein Zuschuss für neue Gruppenräume der Kita St. Gallus ( 385.000 Euro) sowie Mittel für die Infrastruktur des geplanten Waldkindergartens (220.000 Euro).