von Horatio Gollin

Einige Rheinfelder hatten in ihren Briefkästen eine Einladung zum Spaziergang mit Kerzen am Montag um 18 Uhr in der Fußgängerzone stecken. Das Schreiben war weder mit Absender noch mit einer dahinter stehenden Organisation gekennzeichnet.

„Wir sind Menschen, die sich um die Zukunft unserer Kinder und Enkel sorgen“, hieß es auf einem zweiten Flugblatt, das mit der Einladung eingeworfen worden war. Unter dem Titel „Gibt es noch Hoffnung?“ befand sich eine Liste mit Fragen wie: „Geht es wirklich um unsere Gesundheit? Wundern Sie sich auch, dass im letzten Jahr nicht mehr Menschen gestorben sind? Sind die Medien von der Pharmaindustrie gekauft? Wird der Mittelstand überleben? Leben wir noch in einer christlichen Welt? Brauchen wir wieder eine göttliche Anbindung?“

In der Fußgängerzone beim Kastanienpark versammelten sich gegen 18 Uhr sechs Rheinfelder und zwei Zeller mittleren und älteren Alters mit Kerzen, aber ohne Mundnasenschutz. Eine Gruppe seien sie nicht, sie träfen sich „zufällig“, sagte ein Teilnehmer. Die Sorge um die Folgen des Lockdowns treibe sie um.

Einige ihrer Argumente waren nachvollziehbar oder wenigstens diskutabel. Eine ältere Teilnehmerin erklärte etwa, sie leide an einer Lungenkrankheit und müsse deshalb aufpassen, sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Sie übte aber scharfe Kritik daran, dass die Bundesregierung alles verbiete, was den Menschen Spaß mache. Ein Rheinfelder kritisierte, dass die Übersterblichkeit nicht höher sei als bei einer schlimmen Grippewelle. Große Sorge äußerten die „Spaziergänger“ vor allem um die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns.

Allerdings tauchten im Gespräch alsbald absurde Argumente von Verschwörungstheoretikern auf. Ein Rheinfelder behauptete, die Impfungen hätten zum Ziel, große Teile der Menschheit mit einem „weltweiten Vernichtungsprogramm“ auszulöschen. Er verwies auf die Deagel-Liste, die auf geheimdienstlichen Informationen beruhen soll und etwa für Deutschland einen Bevölkerungsrückgang um zwei Drittel – das entspricht etwa 55 Millionen Einwohnern – bis 2025 vorhersagt.

Die Weltbevölkerung solle auf 700 Millionen reduziert werden. Eine Zellerin verwies auf die Verschwörungstheorie des Great Reset, nach der eine globale Finanzelite eine totalitäre Weltordnung herbeiführen und sich das Privateigentum der Bürger aneignen wolle. Die Corona-Pandemie diene dazu, die Menschen durch Angst gefügig zu machen. Diese Verschwörungstheorien klangen sehr besorgniserregend.

Als ein Streifenwagen in der Karl-Fürstenberg-Straße vorfuhr und die Beamten die Spaziergänger aufforderten, sich auszuweisen, zeigten sich einige von ihnen unkooperativ. Ein Rheinfelder verlangte, die Polizisten müssten ihm ihre vollen Namen und ihre Privatadresse nennen. Er selbst wollte sich mit einem „Ausweis“ des fiktiven Königreichs Deutschland ausweisen.

Die Beamten zeigten sich geduldig, forderten aber eine zweite Streife zur Unterstützung an. Die ungenehmigte Versammlung wurde aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Mehrere der Teilnehmer werden wegen des Verstoßes gegen die Pflicht, in der Innenstadt einen Mundnasenschutz zu tragen, angezeigt.