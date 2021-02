von Petra Wunderle

Wie ein wilder Bach rauscht das Wasser unter der Stützmauer des Anwesens Knauer in der Wiesentalstraße 82 in Ober-Minseln hervor. Am letzten Freitag im Januar, als die Schneeschmelze begann und der Dauerregen einsetzte, wurde Martin Knauer von dem Naturereignis überrascht. Das Wasser kam so stark, dass es die Verbundsteine auf seinem Vorplatz hochhob und im Keller Wasser stand.

Martin Knauer alarmierte Polizei und Feuerwehr, die den Schaden grob beheben konnte. Mitarbeiter des Städtischen Werkhofs sperrten ab. Die Familie, die seit sechs Jahren in dem Haus lebt, hatte bis dahin noch nie ein vergleichbares Problem. Als sie das Haus gekauft haben, wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass aus dem Dinkelberg ein Fluss fließe und auf der anderen Straßenseite herauskomme. Das Wasser gehe unter der Kreisstraße durch.

Nun weiß er: Es handelt sich um den Dürrenbach, von dem es zwei Oberläufe gibt und dessen oberer Teil im Dinkelberg liegt, dem Bergzug, der den Südschwarzwald bis an den Hochrhein fortsetzt. Die Quellfassung ist offiziell auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Anwesens Knauer, bei der früheren Moserschen Quelle. Jürgen Räuber, Ortsvorsteher von Karsau, befasst sich in seiner Freizeit mit Quellen und er sagt: „In einer Beschreibung heißt es, dass die Quelle von der anderen Gebietsseite kommt und unter dem Haus durchfließt. Die Wegbarkeiten des Wassers vom Dinkelberg sind nicht einzuschätzen, es gibt mehrere Quellenaustritte, aber alles ist ein System.“

Minselns Ortsvorsteherin Eveline Klein gibt zu bedenken, dass der Verlauf der Ortsstraße anders war als der Verlauf der heutigen Wiesentalstraße. Die Ortsstraße führte durch den Schmiederain nach Ober-Minseln, der heutigen Alten Ortsstraße entlang und dann durch die heutige Rankstraße. „Wenn also, wie es in den alten Unterlagen heißt, die Röhre (Dole) bis zur Brunnenstube etwa sieben Meter unter der Straße durchführte, könnte das durchaus in Zusammenhang mit dem jetzigen Wasserausbruch stehen“, meint Klein.

Die Ortsvorsteherin hat einen bearbeiteten Auszug aus einem Brunnenplan von circa 1880 zur Verfügung gestellt. Daraus geht hervor, dass es in Minseln neun Quellen gab, wovon acht in Brunnenstuben gefasst waren. Die erste befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hauses Knauer, „bei Moser“ und ist als „Mosersche Quelle“ bekannt. Diese Quelle ist der Ursprung des Dürrenbachs, das gemauerte Gewölbe, auch Brunnenstube genannt, ist mit einem Bretterverschlag abgedeckt, darunter befindet sich der Ausfluss der Quellfassung.

Hölzerne Leitung

Das Wasser dieser Quelle wurde 1880 durch eine bis unter die Landstraße reichende Dole von etwa sieben Meter Länge gesammelt. Aber in diese Quellfassung sickerte bei Regenwetter das trübe Wasser von der Straße, wie überhaupt diese Quelle leicht trübte und rasch zunahm. Etwa 30 Meter von der Brunnenstube entfernt stand ein Brunnen mit zwei Ausläufen, an der heutigen Schlossstraße. In hölzernen Leitungen wurde Wasser aus der Moserschen Quelle unterirdisch zu den Brunnen in Ober- und in Mittel-Minseln geleitet. Im Museumsfenster an der Wiesentalstraße 48 beim Rathaus ist unter anderem das Originalstück einer solchen alten hölzernen Wasserleitung zu sehen, die auch Düchel genannt wird.

Die Mündung

Oberirdisch führte von der Quelle aus der Bach, der in Minseln Dorfbach genannt wird, durch das Dorf. Unterhalb der Kompostieranlage gibt es eine Bachschwinde. Dort versickert der jetzt Dürrenbach genannte Wasserlauf bei Niedrigwasser und tritt an anderer Stelle wieder zum Vorschein. Er erreicht den Siedlungsrand der Kernstadt Rheinfelden, durchläuft den östlichen Teil der Innenstadt, unterquert dicht am Rheinufer die Eisenbahnlinie Basel – Bad Säckingen und mündet dann gegenüber von Schweizer Rheinfelden.