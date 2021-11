von Martin Eckert

Sehr arbeitsintensiv war die Corona-Pandemie bisher für das Tierheim Rheinfelden. Denn immer wieder gilt es verwahrloste und nicht artgerecht gehaltene Tiere zu retten, die teils unter schlimmsten Bedingungen leben mussten. „Vielen Menschen geht es durch die Ereignisse der letzten Zeit sehr schlecht und sie haben den Boden unter den Füßen verloren. Das betrifft dann auch ihre Tiere, die dann vernachlässigt oder misshandelt werden“, sagt Hannelore Nuss, Vorsitzende des Tierschutzvereins Rheinfelden. Positiv sei jedoch, dass die Bevölkerung sensibilisiert sei und den Tierschutz oder die Behörden informieren, wenn sie Derartiges mitbekommen. Manche der Betroffenen sehen dann ein, dass die Tiere leiden und gäben sie freiwillig in die Hände des Tierschutzes, bei anderen sind aufreibende Kämpfe mit Hilfe der Behörden notwendig.

„Schlimm ist auch, dass die Tiere, die zu uns kommen, in einem immer schlechteren Zustand sind“, erläutert Hannelore Nuss weiter. Zum einen müssen die Tiere teils mühsam und mit hohen Tierarztkosten wieder aufgepäppelt werden, um körperlich wieder fit zu werden. Zum anderen muss mit diesen Tieren aber auch intensiv mit Hilfe von Trainern gearbeitet werden, bevor überhaupt an eine Vermittlung in neue Hände zu denken ist. Zu all dem kommen dann auch immer wieder verletzte oder geschwächte Wildtiere, die ebenso versorgt werden müssen. Das Tierheim hat daher auch seine Aufnahmekapazität erreicht, und musste sogar schon Aufnahmen von Tieren ablehnen.

Genaue Prüfung der Anfragen

Dennoch hält das Tierheim an seiner bisherigen Praxis fest und prüft trotz verstärkter Nachfragen jede Anfrage genau, bevor ein Tier aus dem Heim an neue Besitzer vermittelt wird. „Wir möchten auf jeden Fall sichergehen, dass es den Tieren gut geht und sie artgerecht gehalten werden“, betont Hannelore Nuss. Denn das Schlimmste wäre, wenn die Tiere mühsam ihre Traumata überwunden haben, um dann erneut in schlechten Händen zu landen. Um mehr Platz im Haus zu schaffen, wurde so fleißig gearbeitet, dass so mancher Besucher das Gelände kaum wiedererkennen dürfte.

So gibt es drei große Freilaufgehege für Hunde. Diese wurden notwendig, da die freiwilligen Gassigänger aufgrund der Pandemie nicht mehr kommen durften. Neu ist auch ein Katzengehege für halbwilde Katzen mit Freigang auf die umliegenden Felder. Ein ehemaliger Lagerschuppen wird zudem für die Unterbringung eines Hundes umgerüstet.

Ebenso wurde eine Voliere für größere Vögel angeschafft sowie ein Freigehege am bestehende Katzenhaus witterungsfest gemacht. Möglich war das alles nur dank großzügiger Spenden und der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Handwerksbetriebe, die zum Teil Material und Arbeitskraft kostenlos oder stark vergünstigt zur Verfügung stellten. Dennoch reicht der Platz im Rheinfelder Tierheim trotz allen bisherigen Maßnahmen bei weitem nicht aus, wie Hannelore Nuss deutlich machte.