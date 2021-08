von Dora Schöls

In Rheinfelden fehlt es an Kindergartenplätzen. Der Gemeinderat hat daher den Ausbau von drei Einrichtungen beschlossen, eine von ihnen ist die evangelische Pauluskita. Sie soll von 60 auf 95 Plätze wachsen, mit zehn neuen Krippenplätzen und 25 Kindergartenplätzen für die Über-Dreijährigen. Die Stadt bezuschusst das Vorhaben mit rund zwei Millionen Euro. In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses haben Pfarrer Joachim Kruse und Architektin Jeannette Knöpfel aus Rheinfelden die Pläne für den Um- und Neubau vorgestellt.

Eine „enorme Herausforderung“ sei die Erweiterung auch für die Gemeinde, so Pfarrer Kruse – personell wie finanziell. Dennoch sei die Kita in der Siedlung wichtig und sinnstiftend. Baulich soll sich die erneuerte Kita als offener Ort in die Nachbarschaft einfügen, so Kruse. „Es ist uns wichtig, nachhaltig zu bauen.“ Aufgrund der Preisentwicklung sei eine Holzbauweise schwierig, aber es soll Begrünung, eine Photovoltaikanlage und einen Anschluss zur Nahwärme geben.

Das ist geplant

Im Bestandsgebäude sollen dann statt zwei Ü3- und zwei Krippengruppen (60 Plätze) künftig drei Ü3-Gruppen im Erdgeschoss untergebracht sein, im Obergeschoss findet sich dann ein Schlafraum für die Ganztagesbetreuung und ein Raum für die Intensivbetreuung (65 Plätze), erklärte die zuständige Architektin. Im Neubau, der sich auf der westlichen Seite des Altbaus entlang des Weges zum Paulussaal anschließen soll, werden dann die drei Krippengruppen inklusive Schlaf- und Sanitärräumen untergebracht.

„Diese Räume sind wandelbar und können sowohl für Ü3 und Krippen, als auch für Ganztagsbetreuung und mit verlängerten Öffnungszeiten je nach Bedarf genutzt werden“, so Knöpfel. Im nördlichsten Teil soll der Neubau noch ein Obergeschoss bekommen, mit Personal- und Besprechungsräumen sowie einem Wartebereich für Eltern. Die Verbindung von Neubau und Bestand soll über einen lichtdurchlässigen Gang erfolgen. „Unser Ziel war es, möglichst viel vom bestehenden Gelände und dem alten Baumbestand zu erhalten“, sagte Knöpfel. „Das neue Gebäude soll mit dem Bestand eine Einheit bilden.“ Die im Bestandsbau nachträglich eingebaute Wohnung soll rückgebaut werden.

Der Eingang

Der aktuell beengte Eingang soll geöffnet werden, um so einen großzügigen Eingangsbereich für die Ü3-Gruppen zu schaffen. Im Neubau ist ebenfalls ein großer Eingangsbereich geplant – ein Atrium als Kreuzungspunkt beider Baukörper. Im Neubau entstehen nach außen offene und helle Räume, die Flure, aber auch private, nicht einsehbare, etwa die Garderoben. Jeder Gruppenraum erhält einen überdachten Außenbereich zum alten Garten hin.

Die Kosten

Die energetische Sanierung des Altbaus beläuft sich auf rund 450 000 Euro, die Kosten für den Neubau auf rund 2,4 Millionen Euro. Die Stadt bezuschusst die Sanierung mit 70, den Neubau mit 90 Prozent, sodass sich ein städtischer Anteil von rund zwei Millionen Euro ergibt. Aufgrund eines Fehlers in der Berechnung des Zuschusses des Regierungspräsidiums Freiburg ergibt sich laut Bürgermeisterin Diana Stöcker zwar ein Minus von gut 25 000 Euro, das aber im Haushalt bereitgestellt werden könne.

Das sagt der Ausschuss

Im Sozialausschuss stießen die Pläne auf Anklang. „In diesem Kindergarten würde ich gerne Kind sein“, sagte etwa Fritz Gräßlin. Elke Streit (SPD) wollte wissen, ob der Weg zum Paulussaal, der auch ein Durchgangsweg ist, verkleinert wird. Dieser werde versetzt, bleibe aber fünf Meter breit, so Knöpfel. Karin Paulsen-Zenke (auch SPD) fragte nach den geplanten Ganztagesplätzen: „Können die bei dem Fachkräftemangel überhaupt angeboten werden?“ Die neuen Räume seien dafür zwar ausgelegt, gab Kruse zu, „aber wir starten mit verlängerten Öffnungszeiten“.