von Martin Eckert

Bei der monatlichen Sitzung des Warmbacher Stadtteilbeirats haben am Mittwoch in der Hans-Thoma-Halle zahlreiche Vertreter der Warmbacher Vereine teilgenommen. Der Beirat hatte sie zu dem Termin eingeladen, um gemeinsam zu besprechen, ob man im Rahmen der Hundertjahrfeier der Stadt Rheinfelden nächstes Jahr ein Fest organisieren könne. „Der Beirat kann das alleine mit zwölf Leuten nicht stemmen, daher sind wir auf die Vereine angewiesen“, erklärte Dieter Wild, Sprecher des Stadtteilbeirates.

Hochrhein Einkaufstouristen statt Kurzarbeit: So ist die Lage in den Supermärkten am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Dieter Wild skizzierte grob, was sich der Beirat bisher überlegt hatte. Geplant wäre ein Familienfest an einem Sonntag möglichst vor den Sommerferien, rund um die Hans-Thoma-Schule. Das Ganze unter Beteiligung der Warmbacher Vereine und der Schule. Angedacht wäre zum Beispiel ein Jugendfußballturnier des FSV Rheinfelden, ein Frühschoppenkonzert des Fanfarenzugs, eine kleine Ausstellung des Tauben- und Geflügelzuchtvereins.

Diverse Aktionen

Vorstellen könnte man sich im Beirat auch Vorführungen der Schulkinder und diverse andere Aktionen. Mögliche Gewinne der Feierlichkeiten sollten nach der Vorstellung des Stadteilbeirates einem Projekt für die Warmbacher Bevölkerung zugutekommen. Seitens der Vereine wurde Zustimmung signalisiert, so dass jetzt nach einem Termin gesucht und mit der Detailplanung begonnen werden soll. Weiter kam aus der Bevölkerung der Vorschlag, in Warmbach einen Tag des Nachbarschaftsfestes zu organisieren, um die Menschen wieder zusammenzubringen. An einem bestimmten Tag könnten sich immer mehrere Straßenzüge zusammenschließen und gemeinsam ein kleines Straßenfest organisieren. Jeder müsste sein Essen mitbringen. Getränke könnten dann entweder auch selbst mitgebracht oder zentral gekauft und dann auf Spendenbasis ausgegeben werden.

Dorfputzede

Der Stadtteilbeirat signalisierte hier seine Unterstützung, wies aber auch darauf hin, dass die Menschen aktiv angesprochen und dafür Klinken geputzt werden müssen. „Nur einen Zettel in den Briefkasten werfen, reicht da nicht aus“, stellte Dieter Wild fest. Bei der nächsten Sitzung des Warmbacher Stadteilbeirates am Mittwoch, 16. Juni, möchten seine Mitglieder eine Dorfputzede, oder auch Clean up, veranstalten, zu dem auch die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Bis dahin will man auch ein paar Schwerpunkte ausfindig machen.