von Valentin Zumsteg

Es ist eine ziemlich lange Leitung, die sich im Fricktaler Museum vom Eingangsbereich bis hinauf in die neue Sonderausstellung zieht. Dass die Besucher mit verschiedenfarbigen Stromphasen geführt werden, ist natürlich kein Zufall. Denn bei „Rheinfelden – unter Strom! Vom Dreiland in die Welt“, dreht sich alles um Elektrizität und unser Verhältnis zu ihr. „Die Ausstellung steht ganz im Zeichen des Stroms und dessen Auswirkungen auf unsere Region“, erklärte Ute Gottschall, stellvertretende Leiterin des Museums.

Ausgangspunkt und wichtiger Themenschwerpunkt ist das alte Rheinfelder Wasserkraftwerk, das 1898 den Betrieb aufnahm. Sechs Jahre später gelang es den beiden Ingenieuren Agostino Nizzola und Charles E.L. Brown, die Netze der Kraftwerke Rheinfelden und Beznau miteinander zu verknüpfen. Dies war der Grundstein für das Stromnetz, so wie wir es heute kennen. Den beiden Pionieren ist ein Teil des Ausstellungsraums gewidmet. Interessant ist ebenso das Thema Licht, das hier besonders anschaulich beleuchtet wird. Die Besucher können in einem dunklen Raum vergleichen, wie unterschiedlich eine Kerze, eine Petroleumlampe und eine Glühbirne zu leuchten vermögen.

Damit wäre man schon beim nächsten Schwerpunkt, der Elektrifizierung. Heute ist der Strom allgegenwärtig, ohne elektrische Geräte können wir uns das Leben kaum vorstellen. Doch als es vor rund 100 Jahren darum ging, die verschiedenen Dörfer im Fricktal zu elektrifizieren, gab es dagegen durchaus Widerstand, wie Ute Gottschall schilderte. In Rheinfelden installierte die Brauerei Feldschlösschen bereits 1893 eine Lichtmaschine – also noch vor Inbetriebnahme des Kraftwerks. 1897 verfügte das Hôtel des Salines in Rheinfelden über elektrische Beleuchtung. Ein Jahr später ließ Joseph Viktor Dietschy einen elektrischen Personenaufzug im Hotel einrichten.

Alte Waschmaschinen und ein altes Telefon

In der Ausstellung können die Besucher alte Waschmaschinen, ein altes Telefon und alte Bügeleisen bestaunen. Sogar einen Eiskasten gibt es zu sehen, der noch gänzlich ohne Strom funktionierte. Ebenso spannend: Wer will, kann gleich selbst Strom produzieren. Dazu muss man sich auf einen Hometrainer setzen und kräftig in die Pedale treten. Auch die IG Pro Steg, die sich für den Erhalt des alten Kraftwerkstegs und später für einen neuen Rheinübergang eingesetzt hat, wird gewürdigt. Das Fricktaler Museum ist mit seiner Ausstellung Teil des sogenannten Netzwerks „IndustrieweltAargau#ZeitsprungIndustrie“. Damit wird aufgezeigt, wie sich die Industrialisierung des Kantons entwickelt hat.

Corona durchkreuzte Terminplan

Eigentlich hätte es mit der Rheinfelder Ausstellung bereits im April losgehen sollen, doch die Corona-Pandemie machte auch diesen Terminplan zunichte. Dafür stehen jetzt alle unter Strom: Bis gestern arbeitete das Ausstellungsteam noch intensiv daran, damit die Sonderausstellung am heutigen Dienstag eröffnet werden kann. Eine Vernissage wird es nicht geben, das Museum lädt aber von Dienstag bis Freitag zu kurzen Führungen mit maximal je zehn Personen ein. Ab heute kann die Ausstellung, die bis im Dezember 2021 läuft, auch individuell besucht werden. Die Leitung zeigt den Weg.

Anmeldungen für die Führungen sind möglich von Dienstag bis Freitag unter der Telefonnummer 004161/835 57 80. Weitere Informationen im Internet (www.fricktaler-museum.ch unter Sonderausstellung).