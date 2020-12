von Julia Jacob

Die Kuglers sind eine ganz normale Familie. An den Wänden des Wohnzimmers hängen bunte Kinderbilder, Kinderschuhe liegen im Eingang, Legosteine auf dem Fensterbrett. Lena Kugler sitzt mit einer Tasse Kaffee am langen Holztisch. Sie ist die Mama, das steht für die 47-Jährige unumstößlich fest. Und David und Sarah, die als Säuglinge zu ihr und ihrem Mann Michael kamen, sind ihre Kinder (Die Namen wurden auf Wunsch der Pflegeeltern geändert).

Amt entscheidet, was geht und was nicht

So fühlt sie es – und so fühlen es auch ihre Kinder. Und doch ist vieles bei den Kuglers anders als in anderen Familien. Denn wenn David und Sarah die Schule wechseln oder eine Operation brauchen, entscheidet das Jugendamt, ob das geht oder nicht.

Nach all den Jahren hat sich das Formale eingespielt und in der Regel geht es schnell, die notwendigen Unterschriften zu erhalten, doch einfach so für ihre Kinder entscheiden, das kann Lena in vielen Situationen, die für andere Mütter selbstverständlich sind, eben nicht.

Amt als Vormund bis zum 18. Lebensjahr

Lena und Michael sind Pflegeeltern. Anders als dies bei Adoptiveltern der Fall wäre, sind die beiden Kinder, die schon im Alter von wenigen Wochen zu ihnen kamen, rechtlich nicht ihre eigenen. Das Jugendamt ist der Vormund. Und wird dies bis zum 18. Lebensjahr der Kinder auch bleiben.

Immer wieder wartet die Familie darauf, dass sich Dinge ändern. Etwa darauf, dass die Kinder 14 Jahre alt sind. Dann nämlich dürfen sie den Familiennamen der Pflegeeltern annehmen. Damit wird dann auch nach außen sichtbar, dass die Kuglers eine Familie sind.

Bis es so weit ist, tragen die Kinder noch die Namen ihrer leiblichen Eltern. Auch auf dem Schulzeugnis steht schwarz auf weiß, wessen Kinder David und Sarah vor dem Gesetz sind. Identität, Zugehörigkeit, Annahme und Schutz, darum kreisen viele Gespräche bei den Kuglers und auch so manche Auseinandersetzung.

„Sie testen ihre Grenzen aus“, erzählt Lena Kugler. Hinter den Konflikten stehe immer auch die Angst der Kinder, doch wieder abgegeben zu werden. Immerhin haben ja auch die leiblichen Eltern sie losgelassen, warum dann nicht auch die Menschen, die sie Mama und Papa nennen? „Sie brauchen viel Halt und wir geben ihnen davon so viel wir können.“

Weg zu den eigenen Pflegekindern

Im Februar 2009 besuchten Lena und Michael eine Info-Veranstaltung des Lörracher Jugendamts. Das Paar konnte keine eigenen Kinder bekommen und hatte beschlossen, auf dem Weg der Adoption eine Familie zu gründen. Im März kam jemand vom Jugendamt zu einem Hausbesuch.

Im April startete dann ein Kurs für angehende Adoptiv- und Pflegeeltern. Im September meldete sich das Jugendamt erneut bei den Kuglers. Es würde eine dauerhafte Pflegefamilie für zwei Babys gebraucht. Ob sie sich das vorstellen könnten. „Konnten wir“, sagt Lena Kugler. Ihre Stimme klingt auch heute noch entschlossen.

In den nächsten drei Wochen pendelten Lena und Michael zwischen dem Zuhause, der Arbeit und der Bereitschaftspflegefamilie hin- und her, um möglichst oft bei den Kindern sein zu können. Zwischendurch organisierten sie an einem Tag die Grundausstattung: Windeln, Flaschen, Wickeltisch, Kinderbett. „Wir hatten noch nichts.“

Die Suche nach einem Kinderwagen entpuppte sich als größere Herausforderung. Die Verkäuferin sagte, sie müssten sich bis zur Lieferung sechs Wochen gedulden. „So viel Zeit hatten wir aber nicht“, erzählt Lena Kugler lachend. So schnell kommen eben die wenigsten Eltern zu einem Kind. „Es war von Anfang an ein großes Abenteuer“, sagt Lena Kugler. „Wir sind froh, dass wir es gewagt haben, jeden Tag aufs Neue.“