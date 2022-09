von Petra Wunderle

Die katholische Kirchengemeinde Rheinfelden stellt das Pfarrhaus in Herten einer sechsköpfigen Flüchtlingsfamilie als Zwischenunterkunft für einige Wochen zur Verfügung. Ende August ist die Familie eingezogen. Das ehemalige Pfarrhaus steht seit geraumer Zeit leer, da es in Herten keinen Pfarrer mehr gibt und soll verkauft werden. Dafür ist noch Verschiedenes abzuklären.

Die kirchlichen Gremien haben sich dafür stark gemacht, dass das Haus in der Zwischenzeit Flüchtlingen zur Verfügung steht. „Wir wollen das Haus in der Zwischenzeit nicht leer stehen lassen. Das Haus ist gut bewohnbar und räumlich sehr großzügig“, teilt Pfarrer Andreas Brüstle von der Seelsorgeeinheit Rheinfelden mit.

Dass Geflüchtete im Hertener Pfarrhaus einziehen, kam so: Es gab eine Anfrage der Flüchtlingshilfe Efringen-Kirchen, ob die Kirchengemeinde Rheinfelden die Möglichkeit habe, eine Familie mit sechs Familienmitgliedern für die kommenden Wochen aufzunehmen. Das brachte den Pfarrgemeinderat auf die Idee, das Haus in Herten zwischenzeitlich für Flüchtlinge zu nutzen.

Bereits vor einigen Wochen war das Haus kurzfristig schon einmal für eine Familie, die in Not geraten ist, Unterkunft. Neben dem Pfarrgemeinderat erklärte sich auch der Stiftungsrat dazu bereit, das Haus über die kommenden Wochen für geflüchtete Menschen freizugeben. Noch vor Ende August konnte dann in einem Schulterschluss der Beteiligten alles in die Wege geleitet werden. Für das Gelingen sagte Pfarrer Brüstle ein „herzliches Dankeschön“ an Karin Schötter von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Schopfheim. Bei Schotter laufen die Fäden vieler Verwaltungsvorgänge der Kirchengemeinde zusammen. Sie setzte sich persönlich dafür ein, dass in sehr kurzer Zeit alle verwaltungstechnischen Belange geregelt werden konnten. Ein weiterer Dank Brüstles gilt der Stadt Rheinfelden, die Fragen und Belange ebenfalls umgehend klärte.

„Wir leben momentan in herausfordernden Zeiten. Wir leben hier als Christinnen und Christen in unserer Stadt. Da wachsen uns auch Aufgaben zu, die wir gerne zusammen mit anderen sozialen Playern anpacken. Wir spüren als Kirchengemeinde auch, dass wir karitativ relevant sind. Helfend tätig zu sein, gehört zur DNA des Evangeliums“, stellte Pfarrer Andreas Brüstle fest. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Günter Schmidt erklärt: „Wir möchten ein karitatives Zeichen setzen. Wir wollen als Kirchengemeinde helfend und unterstützend in unserer Stadt für Menschen da sein, die in Not geraten sind.“