von Valentin Zumsteg

Herr Stalder, was erwarten Sie für die neue Saison der Schifffahrt?

Wegen der Corona-Verordnungen konnten wir in den letzten zwei Jahren die Fahrten auf dem Rhein leider nur eingeschränkt anbieten. Trotzdem haben uns insgesamt 35.000 respektive 44.000 Gäste die Treue gehalten. Umso mehr freuen wir uns auf die Saison 2022. Die in den vergangenen Wochen angebotenen Fahrten „Brunch uff em Rhy“, „Team Time“ und die Stadt-, Hafen- sowie Abendrundfahrten wurden sehr gut angenommen. Auch die Fasnacht an der Basler Schifflände hat die Erwartungen übertroffen. Die Sommersaison dürfte uns – vorsichtig geschätzt – gut gelingen.

Die Fahrten und der Chef Die Saison der Schleusenfahrten nach Schweizer Rheinfelden hat am Gründonnerstag begonnen. Peter Stalder, Chef der Basler Personenschifffahrt AG, erwartet ein gutes Jahr. Am Sonntag kommen die Schiffe aber weiterhin nicht mehr nach Rheinfelden.

Wie stark war der Passagierrückgang bei der Schleusenfahrt?

Die große Schleusenfahrt nach Schweizer Rheinfelden hatte, den Möglichkeiten entsprechend, eine Größenordnung von 50 Prozent Auslastung, wobei das Jahr 2021 mit der zeitlich längeren Dauer und ohne Maskenpflicht im Freien eine deutliche Steigerung verzeichnete.

Peter Stalder ist CEO der Basler Personenschifffahrt AG. | Bild: Valentin Zumsteg

Wie viele Gäste hatten Sie?

2020 waren es rund 10.000 die in Schweizer Rheinfelden aus- und eingestiegen sind und im Sommer 2021 waren es 15.000 Fahrgäste.

Denken Sie, die Gäste kommen zurück?

Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass es keine Planungssicherheit gibt, so gesehen wollen wir uns auf den Sommer fokussieren und unseren Gästen Genuss bieten. Die Gäste wünschen sich wieder Freude und Erlebnisse auf dem Rhein, das zeigen die zahlreichen Buchungen der nächsten Fahrten.

Mit welchen Schiffen werden Sie Schweizer Rheinfelden anfahren?

Die große Schleusenfahrt wird mehrheitlich mit dem „Rhystärn“ gefahren. Anfänglich werden der Donnerstag und der Samstag angeboten, in den Sommerferien bis in den Herbst ergänzen wir das Angebot mit dem Dienstag.

Kommt die Sonntags-Fahrt zurück?

Eine hohe Nachfrage der Rundfahrten in Basel, aber auch die begrenzte Möglichkeit an einsetzbaren Schiffen zwingen uns, zurückhaltend zu sein. Zudem besteht die Gefahr, die Wirtschaftlichkeit zu verwässern. Die bereits 2019 eingespielten Schleusenfahrten haben oft noch Platz für zusätzliche Fahrgäste. Die Basler Personenschifffahrt AG kann die Verantwortung für die sonntägliche Frequenzsteigerung der Besucher in der Stadt Schweizer Rheinfelden nicht tragen, wir sind nur ein Puzzleteil der touristischen Lösung.

Wie stehen Sie zu Rheinfelden/Schweiz?

Die Stadt Schweizer Rheinfelden hat unseren dringendsten Wunsch, die ständige Befahrbarkeit der Fahrrinne am Rhein-Anleger mit einer Ausbaggerung vor ein paar Jahren erfüllt. Der neue Anleger bietet für die Gäste einen hohen Komfort, auch dafür sind wir sehr dankbar. Die starke Partnerschaft mit der Stadt und dem Tourismus Rheinfelden ist sehr gut und sehr erfreulich.