von Boris Burkhardt

Jeder in Degerfelden kennt die Birlin-Mühle. Dass der Familienbetrieb aber über Rheinfelden hinaus auf die ganze Region wirkt, will Inhaber und Geschäftsführer Peter Birlin dem Gemeinderat bewusst machen. Bekomme er nämlich keinen Bauplatz für eine deutliche Betriebserweiterung, müsse er die Mühle schließen, sagt er.

Eine der letzten Mühlen

Die Mühle ist laut Birlin aber seit der Schließung der Reiss-Mühle in Brombach vor einem Jahr die einzige zwischen Efringen-Kirchen und Waldshut. Müsste auch er den Betrieb schließen, würde kein Rheinfelder Bauer sein Getreide mit dem Traktor dorthin fahren, warnt er: „Die Folge wäre auf den Rheinfelder Äckern eine Maiswüste.“

Ernste Situation

Die Schließung drohe, erklärt Birlin, wenn er den Betrieb nicht um mindestens einen Hektar erweitern könne: Weil die Produktionsmenge an Mehl zum Überleben nicht ausreiche, habe sich die Birlin-Mühle in den vergangenen 40 Jahren weitere Standbeine aufgebaut. „Die meisten nehmen uns nur als Dorfmühle wahr“, sagt Birlin. „Aber wir haben den notwendigen Strukturwandel hin zum internationalen Handel geschafft.“ Neben dem Handel von Futtermitteln produziert die Birlin-Mühle als eine von zwei Mühlen Spezialmehl für Äthiopier und Eritreer in Europa. Die dafür notwendige Logistik erklärt sowohl den starken Lastwagenverkehr in der Grenzacher und in der Kleinbachstraße als auch den enormen Platzbedarf, den Birlin anmeldet.

Chaos auf dem Gelände

„Wir wurden schon als Schandfleck für das Dorf bezeichnet, weil es auf dem Gelände so chaotisch aussieht“, sagt Birlin: „Aber wegen des Platzmangels ist ein effizientes Arbeiten am jetzigen Standort nicht möglich.“ Die Lagerhalle, die er auf der Westseite der Grenzacher Straße mangels Platz in den Berg bauen musste, werde noch heute regelmäßig von Geologen auf ihre Statik hin überprüft.

Die Mühle Die Birlin-Mühle feiert dieses Jahr 700 Jahre Ersterwähnung. Die heutigen Gebäude beiderseits der Grenzacher Straße in Degerfelden sind lange nicht so alt, das älteste ist von 1758, doch alt genug, dass sie dem Betrieb, der seit 1913 im Besitz der Familie Birlin ist, zu klein geworden sind. Mit zwölf Tonnen Mehl pro Tag gehört die Birlin-Mühle zu den kleinsten der noch 500 Mühlen in Deutschland.

Seit zwei Jahren bemühe er sich um ein Grundstück, doch die Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (WST) habe ihm zu verstehen gegeben, in den Gewerbegebieten „Einhäge“ und „Sengern“ solch große Grundstücke nicht zu besitzen. Auch aus dem Gemeinderat sei ihm aus Vorberatungen eine ablehnende Haltung zugetragen worden. Auch Gespräche mit dem St. Josefshaus in Herten wegen des Markhofs habe er erfolglos geführt, sagt Birlin.

Positive Signale

Den Mahlbetrieb im Dorf wolle er aufrechterhalten, versichert Birlin: „Ein kompletter Neubau auf der grünen Wiese würde sich alleine wegen der Kosten für die Maschinen nicht rentieren.“ Von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt habe er nun allerdings positive Signale erhalten. Dieser bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung: „Es ist keine Frage, dass wir einen bestehenden Betrieb in Rheinfelden bei der Vergabe der Bauplätze berücksichtigen.“ Schließlich sei in Bezug auf den Lastwagenverkehr die Situation in Degerfelden „auch nicht ungefährlich“. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt rechnet damit, dass das Thema demnächst offiziell im Gemeinderat behandelt werde.