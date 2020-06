Rheinfelden vor 6 Stunden

Perspektive für Familien: Kitas starten in den Regelbetrieb

Nachdem das Kultusministerium am 26. Mai eine vollständige Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege bis Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli in Aussicht gestellt hat, hat das Amt für Familie, Jugend und Senioren nun die betroffenen Eltern in einem Brief über die aktuelle Lage informiert.