von sk

Das Rathaus und die Ortsverwaltungen der Stadt Rheinfelden bleiben bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Möglichkeit, in dringenden Angelegenheiten vorzusprechen, wird aber ausgeweitet, teilt die Verwaltung mit. Dazu werden in den Amtsbereichen Arbeitsplätze mit Spuckschutz eingerichtet. Ein solcher Termin ist nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Gerade im sozialen Bereich wie zum Beispiel bei Rentenangelegenheiten oder Integrationsgesprächen stießen die Mitarbeiter in manchen Fällen telefonisch oder per E-Mail an ihre Grenzen, so die Erfahrungen der vergangenen Wochen. In Ausnahmefällen ist in allen Amtsbereichen ein persönlicher Kontakt zwischen 8 und 13 Uhr möglich. Auch für das Bürgerbüro gilt eine telefonische Terminvereinbarung für Dringendes unter 07623/954 04.

Zum vereinbarten Termin wird der Bürger vom zuständigen Mitarbeiter am Nebeneingang des Rathauses oder am Hintereingang des Sozialen Kompetenzzentrums in der Friedrichstraße abgeholt, teilt die Verwaltung mit. Eine generelle Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht in den öffentlichen Einrichtungen nicht. „Wir raten aber sowohl unseren Mitarbeitern als auch den Bürgern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Bürgergesprächen dringend an“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Gerade auf dem Weg zum entsprechenden Arbeitsplatz könnten sich Situationen ergeben, in denen der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern manchmal nicht eingehalten werden kann.