von Thomas Loisl Mink

Ein 72-Jähriger ist am Amtsgericht in Lörrach wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Dabei handelt es sich offenbar um eine größere Sache. Zum Strafprozess erschien der Mann aber nicht. Das Gericht hat daher einen Haftbefehl erlassen.

Pläne für eine Wohnung

In der Sache, die laut Aktenzeichen aus dem Jahr 2017 stammt, war der 72-Jährige vor dem Schöffengericht angeklagt, das Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren verhängen kann. Gegen den in Freiburg geborenen, zuletzt in Rheinfelden lebenden Mann war am 1. Oktober 2020 ein Haftbefehl erlassen worden. Damals hatte er angegeben, in seinem Auto zu schlafen. Er beziehe jedoch eine Rente und wolle eine Wohnung nehmen. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl sodann außer Kraft gesetzt.

Mann nicht erreichbar

Die Ladung zum Strafprozess vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Lörrach war nun aber zurückgekommen. Die Post konnte den Empfänger in Rheinfelden nicht ermitteln. Auch der Polizei gelang es nicht, den Mann ausfindig zu machen. Laut Auskunft des Polizeireviers war er in letzter Zeit im Rheinfelder Stadtgebiet nicht mehr gesehen worden.

Verteidiger hat keinen Kontakt

Auch der Versuch des Gerichts, den Mann per E-Mail zu erreichen, schlug fehl. Sogar die E-Mails kamen als unzustellbar zurück. Dem Hinweis der Rheinfelder Polizei, im Erich-Reisch-Haus nachzufragen, einer Lörracher Einrichtung für Wohnungslose, ging das Gericht nach. Doch dort hat der Angeklagte nie gewohnt. Nicht einmal der Verteidiger hat Kontakt zum Angeklagten. Auf Antrag des Staatsanwalts beschloss das Gericht, den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen und den Mann zur Fahndung auszuschreiben.

Alternativen

Das Gericht sieht zwei Anhaltspunkte, um an den Mann heranzukommen. Zum einen müsste die Rente auf ein Konto überwiesen werden, dann müsste bei der Bank eine Anschrift bekannt sein. Und zum anderen war in einem früheren Strafverfahren bekannt geworden, dass der 72-Jährige der Eigentümer einer Immobilie in den Hochvogesen ist.

Immobilie

Laut Auskunft der französischen Finanzverwaltung sei die Immobilie jedoch unbewohnt, es werde keine Grundsteuer entrichtet und möglicherweise würden sich Unbefugte in dem Gebäude aufhalten. Richter Dietrich Bezzel hat sich das Objekt auf Google Street View angeschaut und festgestellt, dass es zugewuchert aussieht. „Aber vielleicht“, meinte er, „wohnt er ja doch dort.“ Den Prozess setzte das Gericht aus, bis der Mann gefasst ist.