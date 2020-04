von sk

In einem durchschnittlichen Monat zählt die Wellness-Welt „sole uno“ im Rheinfelder Parkresort über 40.000 Eintritte. In den vergangenen Wochen waren es Null, der Betrieb musste auf behördliche Anordnung geschlossen werden. „In diesem Bereich machen wir keinen Umsatz mehr. Fast alle Angestellten sind für Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem zahlen wir den vollen Lohn“, erklärt Thomas Kirchhofer, Geschäftsführer und Mitinhaber der Parkresort Rheinfelden Holding AG.

Park-Hotel am Rhein

Etwas anders präsentiert sich die Situation beim Park-Hotel am Rhein, das ebenfalls zur Parkresort-Gruppe gehört. „Das Hotel ist offen, die öffentlichen Restaurants aber geschlossen. Wir zählen im Hotel nur ganz wenige Gäste. Ohne die Altersresidenz, die ebenfalls zum Betrieb gehört, würden wir das Hotel in dieser Situation schließen“, so Kirchhofer. Die Residenz-Bewohner erhalten die Mahlzeiten in ihren Zimmern serviert – oder sie können sie im Restaurant Bellerive einnehmen. „Wir haben das Restaurant so eingerichtet, dass der nötige Abstand eingehalten werden kann. Die Küche und der Zimmerservice laufen weiter, aber massiv reduziert“, erläutert Kirchhofer.

Weiteres Standbein

Ein weiteres Standbein des Parkresorts ist die Rehabilitationsklinik Salina. „Wir haben dort normalerweise vor allem Patienten nach einer Hüft- oder Knieoperation. Da solche Operationen derzeit nicht mehr durchgeführt werden, sind die Zahlen hier stark zurückgegangen“, so Thomas Kirchhofer. Diese Woche haben die letzten Patienten die Klinik verlassen.

Hoffen auf Normalbetrieb

Trotzdem kann sie nicht geschlossen werden, da die Aargauer Rehabilitationskliniken verpflichtet sind, Covid-19-Patienten aufzunehmen und die Akutspitäler auch sonst zu entlasten. „Ich finde diese Verpflichtung richtig. Insgesamt bieten wir dafür 40 Plätze an. Sechs davon sind für Corona-Patienten in einer Isolationsabteilung vorgesehen“, informiert Thomas Kirchhofer. Bislang ist aber noch niemand zugewiesen worden.

Der Geschäftsführer Kirchhofer geht davon aus, dass die Parkresort-Gruppe derzeit monatlich zwischen drei und vier Millionen Franken an Umsatz verliert; dies bei einem Jahresumsatz von rund 50 Millionen Franken. Kirchofer hofft, dass bis Juni wieder Normalbetrieb herrscht.