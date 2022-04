von sk

Zum 100-jährigen Bestehen der Stadt Rheinfelden präsentiert die Volkshochschule (VHS) die Ausstellung „Fotomagische Momente“, in der historisches und zeitgenössisches Material verwoben wird. Eröffnung ist am Montag, 4. April, um 19 Uhr in der Hardtstraße 6. Die Vernissage findet im Freien statt. Die Idee kam von VHS-Leiterin Veronika Plank, heißt es in der Ankündigung. Die Herausforderung zur Umsetzung haben Yvonne Annecke, Martin Dietsche, Gabriele Quay, Stefanie Röschke und Petra Böttcher angenommen, „nicht ahnend, dass schlechtes Wetter oder ein weihnachtlich geschmücktes Rheinfelden die kleinsten Hürden waren“, heißt es weiter.

Die Öffnungszeiten Nach der Eröffnung ist die Ausstellung bis 21. Mai zu sehen. Geöffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 14.30 bis 19 Uhr. Ausstellende sind Yvonne Annecke, Martin Dietsche, Gabriele Quay, Stefanie Röschke und Petra Böttcher, Kursleiterin Fotografie.

Das historische Material wurde zu großen Teilen im Stadtarchiv gefunden, wo Stadtarchivarin Sabine Diezinger der Gruppe zur Seite stand. „Vieles kam auch aus den Beständen des Stadtmuseums aus einer von Eveline Klein im Jahre 2010 konzipierten Sonderausstellung“, heißt es in der Ankündigung. Ferner habe die Fotogruppe in privaten Archiven gesucht und in einer Facebook-Gruppe, die sich mit historischen Rheinfelder Motiven befasst. Auch von der Kirchengemeinde Nollingen wird laut Veranstalter bislang unveröffentlichtes Material gezeigt.

Es sei aber nicht nur die historische Auswahl aus den mehr als 300 Fotos, die die Ausstellung besonders mache, sondern die fotografische Verknüpfung. Im November 2021 begann die Gruppe um VHS-Kursleiterin Petra Böttcher, neue Möglichkeiten zu suchen, alte und neue Fotos zu verbinden. Zunächst vorsichtig, dann immer wagemutiger fanden die fünf Fotokünstler Kombinationen, die „mehr sind als nur der schlichte Vergleich von Gestern und Heute“. Circa 40 der Fotomontagen werden in der Ausstellung gezeigt.

Die VHS knüpft an die Kooperation mit dem Kulturamt Rheinfelden an. Aufwendige Ausstellungen seien ohne Unterstützung nicht zu stemmen. „Thomas Dockhorn von Ringfoto Dockhorn sah das sofort, als er die Fotogruppe auf ‚seinem‘ Friedrichplatz zufällig traf“, schreiben die Veranstalter. Er übernahm das Vergrößern kostenfrei. Auch die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unterstütze die Fotoausstellungen. Wer an der Vernissage teilnehmen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail (info@vhs-rheinfelden.de), unter Telefon 07623/724 00 oder über die VHS-Internetseite anzumelden.