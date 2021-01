von Horatio Gollin, Heinz Volmar

Zusätzlich zur verordneten Ausgangssperre und dem Verbot, Feuerwerk zu verkaufen, hatte es im Vorfeld der Silvesternacht aus der Bundespolitik wie auch von Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt Aufrufe gegeben, den Jahreswechsel in diesem Jahr still zu begehen. Und die Rheinfelder hielten sich in der großen Mehrheit auch daran.

Eine gelegentliche Knallerei war zwar schon am frühen Abend zu hören und auch in der Schweizer Schwesterstadt wurden einzelne Feuerwerke schon ab 21 Uhr gezündet, doch für eine Silvesternacht blieb es ungewohnt ruhig. Auch der Regen dürfte dazu beigetragen haben. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war die alte Rheinbrücke menschenleer und auch im regengeschützten Salmegg-Parkdeck war niemand anzutreffen.

Das gleiche Bild zeigte sich auf Oberrheinplatz und Friedrichplatz, um das Rathaus herum sowie im Herbert-Kind-Park. Zum Glockenschlag gingen dann über dem Stadtgebiet ein paar vereinzelte Feuerwerkskörper hoch, doch nach 20 Minuten endete auch dieses Spektakel wieder.

Polizei: „Nichts Herausragendes passiert“

Die Polizei bestätigte diesen Eindruck am Neujahrstag auf Nachfrage. Im Einsatzgebiet des Polizeireviers Rheinfelden sei nichts Herausragendes passiert sei. „Es sind ein paar Meldungen über Böllerei und Ruhestörungen eingegangen. Dies Jahr waren die Leute wahrscheinlich sensibilisierter wegen des Verkaufsverbots von Feuerwerk“, so der Sprecher.

Einige dieser Anrufe dürften aus Grenzach-Wyhlen gekommen sein. Denn trotz der Appelle waren einige auf den Straßen und Plätzen unterwegs, um Feuerwerke zu zünden. An einigen Stellen dauerte der Zauber bis weit nach Mitternacht und weckte all diejenigen aus dem Schlaf, die aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Verboten früh zu Bett gingen. Am Neujahrstag fanden sich noch Spuren der Knallerei, etwa beim Kirchplatz in Wyhlen.