von Petra Wunderle

Ortsvorsteherin Silvia Rütschle brachte zu Beginn der ersten öffentlichen Ortschaftsratsitzung in Adelhausen am Montagabend in Corona-Zeiten – an der auch vier Bürger teilnahmen – ihre Freude zum Ausdruck, dass die kommunalpolitische Arbeit im Ortsteil wieder stattfindet. Mit weitem Sicherheitsabstand tagte der Ortschaftsrat in der Dinkelberghalle. Nach einer guten Stunde war das Gremium mit der Tagesordnung durch.

Formalitäten

Hauptthemen waren Bauangelegenheiten, darunter eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Dürre Matt“ mit örtlichen Bauvorschriften. Anlass für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist die Bauvoranfrage zur Bebauung eines Grundstücks im Außenbereich hinter der Rheintalstraße 50. Der Ortschaftsrat hatte bereits einen Antrag auf Abrundung im Januar 2018 gestellt. Im November 2018 verhängte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung. Gleichzeitig kam es zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrags und zur Kostenübernahme der Planung durch den Eigentümer.

Satzung kommt in Gemeinderat

Das Satzungsgebiet „Dürre Matt“ wird dem Innenbereich zugeordnet und es ist festgesetzt, dass dort drei Häuser mit maximal zwei Vollgeschossen gebaut werden können. Das Baufenster und die maximale Grundfläche belaufen sich auf 150 Quadratmeter pro Gebäude, um die mögliche Bebauung der Lage am Ortsrand angemessen zu steuern und genug Abstand zum Bolzplatz zu halten. Zusätzlich werden für den Geltungsbereich der Satzung örtliche Bauvorschriften aufgestellt, die ähnlich sind wie beim Bebauungsplan Bauert: nur Sattel- und Pultdächer mit Ausnahme von begrünten Flachdachgaragen, erhöhter Stellplatzschlüssel und der Ausschluss von Schottergärten.

Ausgleich für Flächenverbrauch

Gleichzeitig wird eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gefordert, das heißt, es müssen neue Ökopunkte generiert werden, indem geeignete Flächen aufgewertet werden, um den Flächenverbrauch zu kompensieren. Das kann etwa durch das Pflanzen neuer Bäume oder die Entsiegelung von bisher versiegelten Flächen geschehen. Wichtig ist eine naturschutzfachliche Aufwertung.

Rütschle erklärte, dass diese Klarstellungs- und Ergänzungssatzung am Donnerstag im Bauausschuss und eine Woche später im Gemeinderat beraten wird. Dann soll sie in die Offenlage kommen, was aber erst geht, wenn das Rheinfelder Rathaus wieder geöffnet ist. „Vier Wochen dauert diese einmalige Offenlage, jeder kann Anregungen und Wünsche dazu abgeben, auch eine Behördenanhörung ist vorgesehen. Wenn alles durch ist, kann eventuell in diesem Jahr noch eine Baugenehmigung erteilt werden“, so Rütschle. Der Ortschaftsrat stimmte der Satzung einstimmig zu.