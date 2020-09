von Roswitha Frey

Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach freute sich, nach „fast einem halben Jahr Pause“ wieder zur ersten regulären Marktmusik begrüßen zu können. Und er dankte dem Publikum, das so zahlreich erschienen war und „uns die Treue gehalten hat“. Als Ersatz für die ausgefallenen Marktmusiken hatte Marbach eine Reihe von Feierabendmusiken initiiert, die großen Zuspruch fanden.

Unter dem Schutzkonzept mit zwei Meter Abstand, Maskentragen bis zum Platz und diszipliniertem Eintreten und Hinausgehen erlebten die Zuhörer eine anregende halbe Stunde Musik.

Rheinfelden Es grünt wieder auf Schloss Beuggen Das könnte Sie auch interessieren

Das Duo Fankhauser eröffnete sein Programm „Alle Vögel sind schon da“ in erfrischender Spielfreudigkeit mit der B-Dur-Sonate von Händel, in der Julia Fankhauser ihrer Barockoboe einen geschmeidigen und farbigen Klang entlockte. Johannes Fankhauser begleitete seine Schwester feinfühlig und versiert an einem Orgelpositiv, das von Warmbach ausgeliehen worden war.

Besucher haben Angebot vermisst

Julia Fankhauser brillierte auf der Blockflöte in dem Solostück „Engels Nachtegaetlje“ von Jacob van Eyck aus dem 17. Jahrhundert, in dem sie mit anmutiger Verzierungskunst den Gesang einer Nachtigall imitierte.

Reich ausgeschmückt klangen die Vogelstimmen und die Triller in diesem prächtigen Nachtigallen-Stück, in dem die Flötistin ihre unglaublich virtuose Technik vorführte. Johannes Fankhauser wechselte für eine eigene Improvisation über „Alle Vögel sind schon da“ an die Emporen-Orgel. Fantasievoll, originell und farbenreich umspielte und variierte er die bekannte Melodie und steigerte die Orgelklänge vom Zarten bis zum Klangmächtigen.

Ein Hörvergnügen war das Concerto „Il Gardellino“ (Der Distelfink) von Vivaldi, in dem Julia Fankhauser auf der Altblockflöte voller Leichtigkeit einen vogelgleichen Klang erzeugte.

Zum Einstieg ließ sie Vogelgezwitscher und Tirilieren vom Handy tönen. Ihr Duopartner agierte in den Vivaldi-Sätzen zunächst an der großen Orgel, dann am Orgelpositiv. Das Dialogisieren zwischen Flöte und Orgel klang voller Farbigkeit, Frische und Spiellaune. Im Andantino klangen die nachgeahmten Vogellaute besonders reizvoll. Sogar das Gehäuse des Orgelpositivs war mit einem bunten Vogel-Bild verziert.

Für „Le Cocou“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens setzte sich Johannes Fankhauser an den Blüthner-Flügel, während seine Schwester auf der Oboe mit markantem Effekt die Kuckucksrufe aus dem Wald spielte.

Die Besucher waren begeistert von diesem kurzweiligen Konzert mit spielerisch-virtuosen Vogelklängen aus Renaissance, Barock und Romantik. „Froh, dass es mit den Marktmusiken weitergeht“ zeigte sich Herbert Bächle, der diese Reihe sehr schätzt und auch die Feierabendmusiken und musikalisch gestalteten Kurzgottesdienste gern besucht hat.

Am Duo Fankhauser gefiel ihm, dass so viele Instrumente zum Einsatz kamen, Oboe, Flöte, Orgel, Klavier: „Sie haben das super gemacht.“ Markus Felber, Musiker im Big Sound Orchestra, findet die Marktmusiken „ein tolles Format“ und freut sich, dass die Reihe wieder auflebt. Im Kirchenraum sei durch das Schutzkonzept für „genug Sicherheit“ gesorgt.

„Mich hat das Programm interessiert“, sagt die Organistin und Pädagogin Birgit Tittel, „es war pfiffig, mit viel Witz.“ Sie findet es sehr gut, dass Kantor Marbach die Marktmusiken wieder möglich macht. „Das Bedürfnis ist da. Live ist einfach etwas Anderes.“

Termin: Die nächste Marktmusik findet am Samstag, 19. September, 11 Uhr, mit der Jazzformation „StriWoBra“ statt.