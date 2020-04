Rheinfelden vor 1 Stunde

OB-Wahl in Rheinfelden findet wie geplant am 26. April statt

Anders als in Bonndorf und Herrischried (Landkreis Waldshut) wird in Rheinfelden die Wahl zum Oberbürgermeister nicht abgesagt. Der Wahlausschuss hat einstimmig beschlossen, die Wahl am 26. April – unter strengen Sicherheitsmaßnahmen – durchzuziehen.