von Verena Pichler

Corona macht es möglich: Aus der symbolischen Schlüsselübergabe am Schmutzige Dunschtig wird eine echte. Denn das Rathaus ist pandemiebedingt für den Publikumsverkehr geschlossen, einfach reinspazieren geht nicht. Auch nicht für die Narren.

Um kurz vor 12 Uhr steht denn auch ein sichtlich entspannter OB auf dem Rathausbalkon, befürchten muss er den Sturm auf seinen Dienstsitz schließlich nicht. Als pünktlich mit dem Glockenschlag zur Mittagsstunde eine Abordnung der Dinkelbergschrate und der Höllhooge Bruet die Treppen hochsteigen, wagt der OB sogar freche Sprüche. „Ihr seid infiziert, mit Unpünktlichkeit.“

Hochrhein/Südschwarzwald Quiz für Fasnachtsfans: Erkennen Sie diese Narrenfiguren aus der Region? Das könnte Sie auch interessieren

Alles Rütteln an der Tür hilft nichts, die bleibt zu. „Jetzt wirf schon den Schlüssel runter“, ruft Helmut Augsten dem Rathauschef zu und der macht‘s denn auch. „Der Rote passt“, ruft der OB. Dann gibt‘s kein Halten mehr, das Büro des Chefs wird geentert und dort wartet bereits Ozume Michael Birlin. Seine Aufgabe: Lumumba anrühren, heiße Schokolade mit Rum, ordentlich Sahne und Zimt. „Ein warmes Getränk hilft gegen Corona.“

Die Narren haben in Rheinfelden endlich wieder die Macht übernommen. | Bild: Verena Pichler

Dass der Ozume nicht nur süße Heißgetränke kann, sondern auch süße Kaltspeisen beweist die Schwarzwälder Kirschtorte, die er dem OB als Geschenk zum 100-Jahr-Jubiläum überreicht, dekoriert mit Jubelfähnchen. Selbstgemacht, „mit extra weniger Schnaps“. Aber doch genug, um Eberhardt ins Schwitzen zu bringen: Nicht ein Stück bekommt er stehend auf den Teller, am Ende sieht das Ergebnis ein bisschen so aus, wie das, was die Lörracher gern vom Teller schlegge.

Rheinfelden So wecken die Dinkelberg-Schrate die Bevölkerung am Schmutzige Dunschdig Das könnte Sie auch interessieren

Doch damit ist der närrische Gabentisch noch nicht voll genug: Für Eberhardt gibt es einen Werkzeugkasten aus Schokolade, damit er bei den vielen Baustellen in der Stadt demnächst selbst Hand anlegen kann, für Kulturamtsleiter Dario Rago einen Instrumentkasten. Fürs eigene Jubiläumsorchester. Rago ist übrigens zum ersten Mal mit von der Partie.

Rathaus ist jetzt Impfzentrum

„Die Rheinfelder Fasnacht gehört schließlich zur Kultur“, so der Ozume. Und weil halt immer noch Pandemie ist, gibt‘s für den OB eine gelbe Warnweste, eine Riesen-Spritze und einen Helm, um sich vor etwaigen Impfgegnern zu schützen. „Vom 24. Februar bis zum 1. März ist das Rathaus jetzt Impfzentrum“, gibt der Ozume die Losung aus. Doch womit wird denn geimpft? Augsten hat gleich die Antwort parat: „Hertener Steinacker“.

Rheinfelden Er ist klein, hat aber eine große Wirkung: Rheinfelder Narrenbaum ist ein Zeichen der Lebensfreude Das könnte Sie auch interessieren

Trotz aller Späße wird‘s dann ernst: Der OB muss den Schlüssel rausrücken, alles Sträuben hilft nichts. Am Seil wird besagtes Stück vom Balkon gelassen. „Rapunzel Rapunzel, lass dein Schlüssel herunzel“, dichtet Birlin, bis er dann wirklich die Macht in Händen hält. „Es freut mich ungemein, dass wir wieder Fasnacht machen können“, so der OB. Das Narrenbaumstellen am Samstag habe gezeigt, „dass Rheinfelden die Fasnacht braucht“.