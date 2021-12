von sk

Die Adventsfenster in Nollingen können aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur im Stillen betrachtet werden, ohne ein gemeinsames Beisammensein. Trotzdem haben sich laut Organisationsteam viele Familien gefunden, die ein Fenster gestaltet haben. Diese sind in der Adventszeit ab 18 Uhr beleuchtet.

Rheinfelden Das Osypka-Kinderhaus in Rheinfelden-Herten soll nach Ansicht des Ortschaftsrates Herten möglichst schnell aufgestockt werden Das könnte Sie auch interessieren

Bei einem Abendspaziergang können die Fenster an folgenden Adressen betrachtet werden: Heute, Donnerstag, 9. Dezember, in der Zielgasse 5a; am Freitag, 10. Dezember, im Amselsteig 11; am Samstag, 11. Dezember, in der Beuggener Straße 23; am Sonntag, 12. Dezember, in der Beuggener Straße 49a; am Montag, 13. Dezember, im Meisenrain 21; am Dienstag, 14. Dezember, in der Keltenstraße 8; am Mittwoch, 15. Dezember, im Amselsteig 12b; am Donnerstag, 16. Dezember, Am Schildgraben 15. Am Freitag, 17. Dezember, im Kapfweg 2; am 18. Dezember,in der Lerchenstraße 12; am Sonntag, 19. Dezember, in der Unteren Dorfstraße 58; am Montag, 20. Dezember, in der Grünewaldstraße 28; am Dienstag, 21. Dezember, in der Grünewaldstraße 2; am 22. Dezember, in der Vogteistraße 40 und am 23. Dezember, im Stieglitzweg 21. An Heiligabend, 24. Dezember, leuchtet das Adventsfenster in der Kirche auf.