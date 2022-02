von Petra Wunderle

Herr Bär, wieso laden Sie gerade im Februar zum Baumschnittkurs ein?

Da haben die Bäume „Saftruhe“ und es ist die richtige Zeit für den Erziehungsschnitt. Diesen sogenannten Erziehungsschnitt macht man bei den jungen Bäumen. Das ist wie bei den Menschen, werden in den ersten zehn Jahre Erziehungsfehler gemacht, ist es schwer, das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Das fängt schon beim Kauf des jungen Baumes an. Ein guter Baum hat drei Leitäste, die müssen auf 45 Grad ausgerichtet sein, die Stammverlängerung ist in der Mitte, die sollte im ersten Jahrzehnt die höchste Stelle einnehmen. Die zwei anderen Hauptäste sollten in der „Saftwaage“, das bedeutet auf gleicher Höhe, sein. Wichtig ist, dass der junge Baum Licht von oben bekommt. Bei den älteren Streuobstbäumen ist es der Erhaltungsschnitt. Dieser Erhaltungsschnitt an alten Streuobstbäumen – von denen es leider immer weniger gibt – ist sehr aufwendig.

Zur Person Theo Bär ist 69 Jahre alt, von Beruf gelernter Landwirt und hat die vergangenen Jahre im Städtischen Bauhof Rheinfelden gearbeitet. Seit Januar dieses Jahres steht er an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins. Er hat Jan Koch abgelöst.

Wer interessiert sich für das Thema?

Die junge Generation ist meist nicht so begeistert von dieser speziellen Baumpflege, auch aus diesem Grund laden wir zum Kurs ein. Vielleicht können wir damit auch die nächste Generation begeistern. Fakt ist, dass wenn jetzt, Anfang des Jahres, ein Baum schlecht wächst, dann wird er zurückgeschnitten, so wird das Wachstum angeregt. Sollte ein Baum schnell wachsen und viel Holz machen, dann wird er erst im Juli/August geschnitten. Ein Kirschbaum wird ausschließlich während der Ernte geschnitten, ein Pfirsichbaum, wenn er blüht. Sie sehen: Da gibt es ganz viel zu lernen über die Bäume im Garten.

Haben die Baum- und Gartenbesitzer in der Pandemie ihre Gärten, Bäume und Sträucher mehr gepflegt oder eher vernachlässigt?

Aus eigener Anschauung kann ich sagen, dass die Menschen wesentlich mehr im Garten gärtnern und werkeln, und auch die Pflanzen mehr verwöhnen. Die Menschen achten mehr auf die Pflege und die Optik ihres Gartens. Hin und wieder werde ich gefragt, ob ich Tipps geben oder mithelfen kann.

Wenn jemand einen oder zwei Bäume hat, müssen diese regelmäßig geschnitten werden und lohnt es sich dann, einen Kurs zu belegen? Kann man nicht einfach ein paar Äste abschneiden?

Nur so abschneiden, das geht gar nicht. Beim Baumschnittkurs werden die Grundlagen für das Bäumeschneiden gegeben. Wenn jemand verschiedene Sorten, Stauden, Gemüse, Blumen und Beeren in seinem Garten hat, empfehle ich den Fachwartkurs, sollte jemand Interesse haben, wir vom Obst- und Gartenbauverein helfen gerne weiter.

Sie haben auch Bäume und einen großen Garten, was gefällt Ihnen an diesem doch recht intensiven Hobby?

Die Arbeit an der frischen Luft und in der Natur. Und es ist ein sehr schönes, gutes Gefühl, wenn man dann von den eigenen Bäumen das Obst ernten und genießen kann.