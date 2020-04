von Verena Pichler und Horatio Gollin

In den Campus, eines von vier Wahllokalen, kommt um Punkt 10 Uhr ein Mann mit blauer Gesichtsmaske, den jeder gleich als den Amtsinhaber und einzigen Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Rheinfelden erkennt: Klaus Eberhardt ist einer der wenigen, die die Möglichkeit zur persönlichen Wahl an der Urne nutzen, obwohl er zur Briefwahl aufgerufen hatte. Er verschafft sich einen Eindruck über die Sicherheitsmaßnahmen.

Alles anders

Die Wahllokale gleichen in Corona-Zeiten nicht den bekannten Einrichtungen. Um das Ansteckungsrisiko für Wahlhelfer und Wähler zu minimieren, stehen auf allen Tischen, die die Wähler ansteuern müssen, Plexiglasscheiben mit einem kleinen Ausschnitt, durch den die Unterlagen gereicht werden. Die mit viel Abstand verteilten Wahlhelfer sind alle mit Gesichtsmasken und Gummihandschuhen ausgestattet. „Jeder bekommt einen eigenen Stift“, erklärt Wahlhelfer Lars Lucas. „Nach jedem Wähler wird desinfiziert“, sagt Wahlhelferin Doris Cimander. Eigens dafür steht eine Reinigungskraft bereit, die ständig Plexiglasscheiben und Tische einsprüht und abwischt.

Ein kleiner Stau

Das läuft auch in den anderen Wahllokalen so ab. Es gibt erstaunlich wenig zu tun, weil offenbar die meisten den Aufrufen zur Briefwahl gefolgt sind. Im Wahllokal Scheffelhalle kommt um 12.40 Uhr der 20. Wähler. 30 überwiegend ältere Wähler sind bis 13.15 Uhr in der Fécamphalle zu verzeichnen, in der Sonnenrainhalle in Karsau sind es um 15 Uhr gerade 22. Da kommt es allerdings zu einem kurzen Stau vor der Halle, weil ein Wähler seinen Wahlschein nicht dabei hat. Bei dieser Wahl ist es ausnahmsweise so, dass die Wähler nicht zu einem bestimmten Wahllokal gehen müssen. Damit jeder nur einmal wählen kann, muss der Wahlschein abgegeben werden. Als der Wähler das verstanden hat und geht, löst sich der kleine Stau schnell wieder auf.

Insgesamt werden bis zum Ende der Wahl um 18 Uhr gerade einmal 175 Bürger zur Urnenwahl gegangen sein. Neun ungültige Stimmen wurden abgegeben, 166 gültige. Davon 156 für Klaus Eberhardt. Auf zehn Stimmzetteln fanden sich andere Namen.

Masken werden ausgegeben

Um 16.30 Uhr werden im Rathaus die Briefwahlunterlagen geöffnet. Das muss öffentlich stattfinden, sodass das Rathaus damit für Bürger geöffnet ist. Der Einlass wird aber streng geregelt und ist nur mit Gesichtsmaske erlaubt – auch für die Presse. Helfer am Eingang geben dafür Einmalmasken aus. Der Andrang hält sich allerdings stark in Grenzen.

Isabell Trautmann öffnet um 17.59 Uhr zum letzten Mal den Briefkasten des Rathauses. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Nachdem der Briefkasten am Rathaus um 16 Uhr schon einmal geleert worden ist, kommt Isabell Trautmann von der Stadt um 17.59 Uhr noch einmal mit dem Schlüssel vorbei. Der Briefkasten ist erneut richtig gut gefüllt. Damit ist Punkt 18 Uhr die Wahl beendet. Jetzt kann die Auszählung beginnen.