Rheinfelden vor 4 Stunden

Notbetreuung wegen Personalmangel: Eltern kritisieren die Situation in den Rheinfelder Kindergärten

30 Mütter und Väter machen in der Gemeinderatssitzung ihrem Ärger Luft. Fachkräftemangel und Grippewelle sorgen für einen Personalmangel in den Kitas. So will die Stadt Abhilfe schaffen.