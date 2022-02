von Horatio Gollin

Bei den neu angelegten Fahrbahnmarkierungen in Nollingen sieht der Stadtteilbeirat noch Nachbesserungsbedarf. Als Erfolg der Arbeit des Gremiums wertet man die Neuaufstellung eines Briefkastens an der Hebelhalle, nachdem der Briefkasten am Alten Rathaus von der Post abgebaut wurde.

Bei den Mitgliedern des Stadtteilbeirats Nollingen war ein gutes Feedback seitens der Bevölkerung eingegangen, dass bei der Bushaltestelle Hebelhalle nun ein Briefkasten aufgestellt wurde. Vor einem halben Jahr hatte die Post den Briefkasten an seinem früheren, etwas versteckten Standort beim Alten Rathaus abgebaut.

Viele Nollinger hatten daraufhin an den Stadtteilbeirat herangetragen, dass ein Briefkasten durchaus erwünscht sei, nur eben nicht am alten Standort, sondern besser im Bereich der Hebelhalle. Der Stadtteilbeirat ergriff die Initiative und konnte erreichen, dass der Briefkasten nach einem halben Jahr am neuen Standort wieder aufgestellt wurde. „Das ging schnell aufgrund des guten Zusammenspiels von vielen verschiedenen Stellen“, sagte Stadtteilbeiratssprecher Rainer Vierbaum in der Sitzung.

Wieder Infos zu Bauvorhaben

Weniger erfreulich findet es Vierbaum, dass die Verwaltung im Mai vergangenen Jahres beschlossen hatte, die Stadtteilbeiräte Kernstadt, Nollingen und Warmbach nicht mehr über Bauvorhaben zu informieren. Die Infos kämen mittlerweile wieder, aber es sei mühsam gewesen, das wieder zum Laufen zu bringen. „Es gilt noch zu klären, warum das passiert ist und warum es so lange gedauert hat, bis es bereinigt wurde“, meinte Vierbaum.

Vierbaum verwies darauf, dass die Offenlegung des bisher mit Betonplatten abgedeckten Dorfbaches bei der Wiechsmühle derzeit umgesetzt wird. Die Seitenwände des Baches werden mit Beton ausgebessert und anstelle der Betonplatten sollen Gitterroste aufgelegt werden. Bei drei Einfahrten werden verstärkte Gitterroste ausgelegt, die befahrbar sind. Die anderen Gitterroste werden durch Ketten abgesperrt, damit die Kunden des Bauernladens oder der dortigen saisonalen Verkaufsstände nicht darauf parken können. Andernfalls drohe die Gefahr, so Vierbaum, dass Öl von den Fahrzeugen in den Dorfbach ausläuft.

Es fehlen noch Markierungen

Im Juli 2021 hatte eine Begehung mit Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Ordnungsamtsleiter Dominic Rago stattgefunden – mit dem Ziel, das Parken durch Fahrbahnmarkierungen besser zu steuern. Nachdem nun die Markierungen in der Unteren Dorfstraße vorgenommen wurden, hat Vierbaum sich angeschaut, ob das Besprochene auch umgesetzt wurde. Dabei hatte er festgestellt, dass eine Markierung an der Ecke Zielgasse/Keltenstraße sowie bei einer noch zu sanierenden Brücke über den Dorfbach fehlt.

Zudem hätten Anwohner, die aufgrund parkender Autos beim Ausfahren von ihren Grundstücken blockiert werden, weitere Wünsche nach Markierungen an ihn herangetragen. Die entsprechenden Stellen sollen dokumentiert werden, damit nach der Erneuerung der Brücke das Ordnungsamt auch dort Fahrbahnmarkierungen beauftragt.