von Maja Tolsdorf

Schloss Beuggen soll sich wieder öffnen, nach vielen Seiten hin. Denn Alexander Schwabe will es nicht nur für seine Eventgastronomie nutzen, sondern in all seinen Facetten begreifen: historisch und gesellschaftlich. Deshalb hat er zusammen mit dem Deutschen Orden einen Verein ins Leben gerufen, der sich mit der Geschichte des Schlosses ebenso befasst, wie mit dem 800 Jahre alten Vermächtnis, für die Gesellschaft einzustehen.

Doch seit Schlossbesitzer Alexander Schwabe vor einigen Wochen erfahren hat, dass Schloss Beuggen schon einmal im Besitz seiner Ahnen war, geht für ihn die Begeisterung dafür noch viel tiefer. Wie der befreundete Historiker und Vize-Komtur des Deutschen Ordens, Patrick Schneller, herausgefunden hat, geht dies auf die Zeit um 1820 zurück, als dort ein Kinderheim eingerichtet wurde.

Rheinfelden Auf Schloss Beugen erhalten drei Pferde und zwölf Hunde den Segen von Pfarrer Armin Strenzl Das könnte Sie auch interessieren

Damals hatten wohlhabende Basler Familien das über viele Jahre ungenutzte Schloss gekauft und einer der Käufer war ein Vorfahre Schwabes. Seither wollen er und seine Ehefrau Franziska Tanner die Geschichte des Schlosses auch für die Bevölkerung wieder lebendig werden lassen.

Bei der Gründungsversammlung (hinten von links): Alexander Schwabe, Jürgen Räuber, Benjamin Torn, Bernhard Anton Hilbert und Thomas K. Kuhn sowie (vorne von links): Franziska Tanner und Pascal Schneller. | Bild: Förderverein

Doch schon bald wurde Schwabe klar, dass er sein Ziel, die Geschichte des Schlosses am Leben und zusammen zu halten, nicht allein erreichen kann. Deshalb wollten Schneller und er einen Verein auf den Weg bringen, weshalb sich Ende März sieben Gründungsmitglieder in der Schlossbibliothek versammelten, um den Förderverein „Deutschordensschloss Beuggen – 800 Jahre Eintreten für die Gesellschaft“ ins Leben zu rufen.

Dieser ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Förderverein Schloss Beuggen, der sich 2016 aufgelöst hatte. Mehr als 25 Jahre lang hatte dieser die dortige evangelische Tagungsstätte unterstützt. Mit dem Verkauf des Schlosses in private Hände, war dem einstigen Förderverein Schloss Beuggen aber sein Betätigungsfeld weggebrochen.

Rheinfelden Schloss Beuggen hat neuen Besitzer: Unternehmen Eventgastro GmbH aus Lörrach kauft Ensemble am Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Die sieben Gründungsmitglieder des Fördervereins Deutschordensschloss Beuggen haben nun andere Aufgaben: Neben der Historie wollen sie noch einen anderen Teil des Vermächtnisses in die Zukunft führen, nämlich das Einstehen für die Gesellschaft. Praktisch hat Alexander Schwabe dies schon vor der Gründungsphase des Vereins in die Tat umgesetzt, in dem die Schlosseltern Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben.

Auch der neue Förderverein bringt sich bereits vor seiner endgültigen Genehmigung auf praktische Weise dort ein. Zwar gebe es laut Schneller in Rheinfelden eine gute Struktur der Hilfen durch Behörden, doch an Kleinigkeiten werde häufig nicht gedacht. „Wie soll ein Ukrainer mit dem Bus von Beuggen nach Rheinfelden kommen?“, fragt Schneller.

Schließlich könnte jemand, der die kyrillische Schrift gelernt hat, die hiesige nicht lesen, sich also nicht über Haltestellen orientieren, selbst wenn er mündlich den Namen gehört hätte. Schnellers Ehefrau könne übersetzen und Franziska Tanner begleitet die ukrainischen Flüchtlingsfrauen von Schloss Beuggen zum Beispiel bei Behördengängen oder zur Kleiderkammer.

Rheinfelden Förderverein Schloss Beuggen löst sich auf Das könnte Sie auch interessieren

„Schloss Beuggen war schon immer ein Ort, an dem Menschen Hilfe fanden“, sagt Pascal Schneller, der in Waldshut lebt. An der Historie lässt sich dies ablesen. Während der Befreiungskriege zwischen 1813 und 1815 diente der Sitz des Deutschen Ritterordens (1268 bis 1805) als Lazarett und von 1820 bis 1981 als Kinderheim. Aktuell bietet das Schloss Müttern und Kindern aus der Ukraine und Afghanistan eine Heimat. Zusammen mit dem Netzwerk der „Beuggen-Family“ mit der Kommunität, der Landeskirche und Akteuren der Tüllinger Höhe ist laut Schwabe dafür gesorgt, dass sich die Geflüchteten aufgehoben fühlen können. Zudem sorgen die neuen Besitzer dafür, dass Schloss Beuggen sich für die Bevölkerung wieder öffnet: zu Konzerten, Ausstellungen und Führungen.

Und auch „die Schätze der Bibliothek“, wie Schneller die historischen Bücher nennt, sollen über ein Landeszentralregister erfasst werden, um zum Beispiel Forschenden oder Studierenden Zugang zu gewähren.