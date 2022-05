von Heinz Vollmar

Um Inklusion und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen, muss der Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen auch an einem Ort sein, wo der reguläre Arbeitsmarkt ist. Vor diesem Hintergrund hat der Spatenstich für das Projekt „Rhywerk“ im Gewerbegebiet „Einhäge“ in Herten stattgefunden, das als Betreiberinvestorenmodell Schule machen könnte. Das Projekt setzen das Ingenieurbüro Thomann & Mehlin und das Bauunternehmer Matthias Gottstein als Investoren und das St. Josefshaus um. Es soll helfen, Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das St. Josefshaus mietet das Gebäude dann und nutzt es für Werkstätten.

Der Zeitplan

Baulich umgesetzt wird das Projekt mit einem Gewerbegebäude, das Büro- und Sozialräume sowie zwei Werkhallen umfasst. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant. Beim Spatenstich erläuterte die Leiterin der Werkstätten des St. Josefshauses, Dorina Huber, die Vision des Vorhabens: Menschen mit und ohne Behinderung sollen zusammenarbeiten. Geprägt sein soll das „Rhywerk“ von Inklusion, beruflicher Fachlichkeit und Freude an der Arbeit, sagte die Leiterin Werkstätten.

Das Ziel

Darüber hinaus soll das „Rhywerk“ auch ein Qualifizierungsort sein, an dem berufliche Bildung für Menschen mit Behinderung angeboten wird, Ausbildung und lebenslanges Lernen ermöglicht werden und weitere Bildungsmöglichkeiten für unterschiedliche Personengruppen entstehen. Das „Rhywerk“ soll auch zum Sprungbrett für den allgemeinen Arbeitsmarkt werden. Ein Jobcoach soll dies gezielt fördern und den beruflichen Integrationsprozess auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begleiten.

Der soziale Aspekt

Den sozialen Aspekt des Projekts erläuterten beim Spatenstich die Investoren Karlheinz Thomann, Roland Mehlin und Matthias Gottstein. Auch sie begrüßten den Standort für das gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung. Weil man seit Jahren gute Beziehungen zum St. Josefshaus pflege, sei es für das Investorenteam selbstverständlich gewesen, mit dem „Rhywerk“ ein wichtiges Vorhaben für die Inklusion von Menschen mit Behinderung umzusetzen, sagte Karlheinz Thomann. Voll des Lobes war auch Thilo Spychalski, Vorstandsmitglied des St. Josefshauses. Das Betreiberinvestorenmodell im Gewerbegebiet „Einhäge“ entlaste maßgeblich den Haushalt des St. Josefshauses, was angesichts der enormen Investitionen auf dem Campus von großer Bedeutung sei.

Wirtschaftsförderer Michael Meier freute sich indes, dass sich im Gewerbegebiet „Einhäge“ etwas bewegt, das vor allem der Inklusion von Menschen mit Behinderungen dient. Insofern dürfe es auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung nicht immer um wirtschaftliche Interessen oder gewinnorientierte Interessen gehen, betonte er beim Spatenstich in Herten.