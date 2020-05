von Petra Wunderle

Minseln hat ein neues Schmuckstück. Eine gemütliche Sitzbank mit dem Schriftzug „1960 – 60 Johr Meisler Frösch 2020“ hat seinen Platz auf dem Schulhof der Dinkelbergschule in der Wiesentalstraße gefunden. Es ist ein Geschenk der Froschenclique und ein Werk des Minsler Bürgers Hermann Rauschkolb.

Wie kam es zu diesem besonderen Geschenk?

In diesem Jahr haben die Meisler Froschen ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Hermann Rauschkolb hatte die Traditionsclique mit einem selbstgeschnitzten Jubiläumsschild zu ihrem großen Fest im Januar überrascht, das während der närrischen Zeit im Foyer der Alban-Spitz-Halle seinen Platz hatte.

Bad Säckingen Mit Corona-Abstand: Streaming-Show aus dem Waldbad Das könnte Sie auch interessieren

Bald fragten sich die Verantwortlichen, was im Anschluss an die närrische Zeit aus dem schönen Schild werden sollte. Rauschkolb ist bekannt dafür, dass er gerne Sitzbänke werkelt, und so entstand die Idee, dass er aus dem Jubiläumsschild in Eigenregie eine Jubiläumsbank kreieren könnte. Das dafür zusätzlich nötige Holz fand Hermann Rauschkolb in Schopfheim. Er halbierte einen Baumstamm, die eine Hälfte ist nun die Sitzfläche der Bank, das Schild dient als Lehne. Die andere Hälfte des Stammes – Rauschkolb nennt es „Geschwisterchen“ – ist bereits in Verarbeitung. Was genau er daraus macht, bleibt erst einmal ein Geheimnis.

Hochrhein Corona-Verordnung: Wen darf man nach der jüngsten Lockerung eigentlich aktuell treffen? Das könnte Sie auch interessieren

Doch zurück zum närrischen Jubiläumsbänkle: Nachdem die Froschen dieses besondere Geschenk erhalten hatten, setzten sie sich mit der Ortsvorsteherin Eveline Klein in Verbindung, um gemeinsam ein passendes öffentliches Plätzchen zu finden. Die Wahl fiel auf den Schulhof der Dinkelbergschule.

„Diese Sitzbank ist ein Beweis für die tolle Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Ortsverwaltung, Schule und den Bewohnern in unserem Dorf. Ich finde es super, was hier für Minseln, für die Dinkelbergschule, gemacht wurde“, sagte Eveline Klein. Ihr Dank galt vor allem dem „Meisler Bänkli-Macher“ Hermann Rauschkolb und der Froschenclique.