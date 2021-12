von Erika Bader

Die Stadt Rheinfelden und ihre elf Schulen sind jetzt ein Vorbild für andere Schulen im Land. Gemeinsam mit neun weiteren Kommunen hat sich Rheinfelden an dem Pilotprojekt „Koordinierungsstelle Ganztagsschule und Betreuung“ beteiligt. Das Ergebnis des Projektes ist die Stelle von Andreas Kramer, der seit dem 1. Dezember die Koordinierungsstelle innehat. Seine Aufgabe wird es sein, neue Qualitätsstandards für die Rheinfelder Schulen zu definieren.

Dafür will Kramer alle Akteure an einen Tisch bringen. Schulleitung, Elternvertreter, Schüler, Träger und die Schulverwaltung sollen während eines Workshops Ende Februar oder Anfang März Standards entwickeln.

Die Prämisse lautet dabei: Alles dient dem Wohle des Kindes. Die Angebote, die die Ganztagsbetreuung später einmal bieten soll, wollen nicht als „verlängerte Schule“ begriffen werden, macht Kramer während eines Pressegesprächs am Montag deutlich, sondern die Lebenswelt der Freizeit von Jugendlichen abbilden.

Andreas Kramer, Koordinierungsstelle Ganztagsschule und Betreuung. | Bild: Erika Bader

Die bereits in individuellen Ansätzen vorhandene Ganztagsbetreuung an den Grundschulen und weiterführenden Schulen soll in Zukunft ausgebaut und auf ein höheres Niveau gehoben werden. Nicht nur die zunehmende Berufstätigkeit von Müttern, sondern auch die Chancengleichheit für Kinder soll durch das Betreuungsangebot an Schulen erleichtert werden.

„In unserer Stadt gibt es viele Menschen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Unterschiedliche Lebensportfolios können so in etwa ausgeglichen werden“, sagt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler machte deutlich, dass durch die Schaffung der Koordinierungsstelle auch die Arbeit des Schulpersonals erleichtert wird: „Eigentlich stoßen Schulleiter schon an ihre Grenzen, wenn sie auch noch eine Ganztagsschule managen müssen.“

Für Rheinfelden ist es „ein Anliegen, auch weiterhin ausreichend Bewerbungen für freie Schulleiterstellen zu erhalten. Daher entlastet sie die Schulleitung sowohl durch die Verwaltungsunterstützung als auch durch eine pädagogische Leitung für die Ganztagsschule und Betreuung“, heißt es im Handlungsleitfaden der Koordinierungsstelle.

Vanessa Hünerli, die die Teamleitung Schulen und Sport innehat, merkt an, dass die Koordinierungsstelle bereits jetzt den Rheinfelder Schulen den Weg ebnet, falls 2026 tatsächlich ein verpflichtender Ganztagesanspruch kommen sollte.

In eine einheitliche Form soll das Ganztagsangebot der Rheinfelder Schulen allerdings nicht gepresst werden. „Im Rahmen des pädagogischen Konzeptes wird das erarbeitet. Jedes Schuljahr wird neu geschaut, wie das Angebot aussehen kann“, so Andreas Kramer.

Neben dem Workshop aller beteiligter Schulakteure, will die Stadt für das kommende Jahr zudem ein Netzwerk „Schulkindbetreuung“ etablieren, außerdem soll ein Entwicklungsbeirat eingerichtet werden und die Fortschritte sollen jährlich evaluiert werden.