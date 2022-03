von Maja Tolsdorf

Inge Thoma und Olivia Burkhardt sind sich einig, dass sie im Pflegeberuf ihre Bestimmung gefunden haben. „Es war einfach schön“, sagt Inge Thoma über ihre Zeit als Leiterin der Tagespflege der Caritas. Sie war die „Frau der ersten Stunde“, wie Rolf Steinegger, Vorstand des Caritasverbands Hochrhein, beim Pressegespräch sagt. Denn es sei vor allem Inge Thoma zu verdanken, dass die Tagespflege in den vergangenen zehn Jahren zu einer Einrichtung wurde, die heute viel Zuspruch erfährt: von der Bevölkerung und von den Gästen selbst. Das Schönste am Beruf sei, „dass man den Senioren eine Freude bereiten kann“, sagen Burkhardt und Thoma. Sie erzählen von Tagesgästen, die sich über das Wiedersehen freuten, die gern beieinander seien und in Gesprächen schon mal die Welt um sich herum vergessen würden.

Künftig wird nun Olivia Burkhardt die Leitung der Tagespflege übernehmen. Über viele Jahre haben die beiden Frauen zusammengearbeitet und waren „ein tolles Team“, wie Thoma sagt. „Olivia Burkhardt wird künftig dasselbe Herzblut einbringen wie ich“, sagt sie. Vor ihrer Karriere im Pflegebereich war sie Drogistin. 1992 fing sie als Pflegehelferin bei der Sozialstation an. 1998 musste sie dann eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolvieren, denn die Pflegeversicherung duldete keine ungelernten Kräfte mehr. „Nach meiner Lehre im Krankenhaus war ich sofort zurück bei der Caritas“, sagt Thoma. 2001 hatte dann ihr Weg hin zu Aufbau und Leitung der Tagespflege begonnen. Olivia Burkhardt absolvierte 1997 das Examen zur Altenpflegerin in Schopfheim. In der Tagespflege der Caritas hat sie Spaß daran, die Gäste zu fördern.