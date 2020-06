von sk

Beim „Musikgarten wird mit dem Singen von Liedern, mit Klanggeschichten und Singspielen ein „Spielraum“ geschaffen, in dem sich die musikalischen Fähigkeiten und Neigungen des Kindes altersgemäß entfalten können, schreibt die Musikschule. Der Musikgarten bilde eine gute Grundlage für die sich daran anschließende musikalische Früherziehung.

Spielerisches Heranführen

Bei dieser werden die Kinder über zwei Jahre hinweg an die Musik herangeführt. Dies geschieht spielerisch durch Singen, Hören, Bewegung und Tanz sowie das Kennenlernen vieler Instrumente. Es wird darauf hingewiesen, dass in Grenzach die Musikalische Früherziehung an der Bärenfelsschule stattfindet. Die Kursleiterin ist Christiane Intveen.

Für Kinder ab fünf Jahren

Die musikalische Grundausbildung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert ein Jahr. Der Kreative Tanz bietet Kindern, die sich gerne bewegen, die Möglichkeit, ihren eigenen Körper wahrzunehmen und die eigene Bewegungsvielfalt zu erweitern. Der Kurs wendet sich an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren und dauert ein Jahr.

Zur Orientierung findet am Samstag, 11. Juli, von 10.30 bis 11 Uhr im Orffsaal der Musikschule für interessierte Kinder und Um vorherige telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 07623/98 74 bis Freitag, 10. Juli, 13 Uhr, wird gebeten.

Anmeldung: Kursanmeldung frühzeitig bei der Musikschule (t 07623/9874 oder E-Mail: service@musikschule-rheinfelden.de). Auch in den Kindergärten liegen Anmeldeformulare aus oder können im Internet unter www.musikschule-rheinfelden.de im Bereich Downloads heruntergeladen werden.