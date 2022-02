von Verena Pichler

Gegen den Rheinfelder Posaunisten Dirk Amrein liegt ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lörrach wegen Beleidigung vor. Dies bestätigte der Musiker auf Nachfrage. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hatte noch im vergangenen Jahr die entsprechende Anzeige gestellt. Amrein hat Einspruch eingelegt. Und nicht nur das: Gegen ihn läuft mittlerweile ein neues Verfahren.

Die Causa hatte vor gut sieben Monaten hohe Wellen geschlagen. Amrein wollte gemeinsam mit den Alphornbläsern Herten Mitte Juli ein Weinkonzert unter freiem Himmel organisieren – mit den damals gültigen Corona-Regeln. Nur einen Tag nach der Ankündigung der Veranstaltung flatterte eine Korrektur in die Redaktion. Das Konzert dürfe nur als private Veranstaltung mit maximal 25 Gästen abgehalten werden. So hatte es das Ordnungsamt Amrein mitgeteilt. Eine öffentliche Veranstaltung am Grillplatz „Kalkofen“ sei ausgeschlossen.

Als Grund führte Hertens Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin die fehlende Infrastruktur – etwa Toiletten – an. Auch habe Amrein seitens der Stadt im Vorfeld nur die Erlaubnis bekommen, den Platz privat zu nutzen. Was dann folgte, nennt Amrein bis heute Schikane. Auf Bitten der Stadt habe die Polizei das Konzert kontrolliert – drei Mal, wobei auch die Ausweise der Gäste und die Spendenbox für den ausgeschenkten Wein in Augenschein genommen wurden.

Als Reaktion darauf wurde ein Bild von Littwin in Umlauf gebracht, das den Ortsvorsteher in einer Art Fahndungsplakat zeigt. Der OB bezeichnete dies als „diffamierend“ und erwartete eine Entschuldigung, die nicht kam. „Die Stadt hätte sich bei mir entschuldigen müssen“, sagt Amrein auch heute noch. Weil er dann Littwin noch geraten habe, „aufgrund geistiger Umnachtung sein Amt aufzugeben“, habe die Stadt Strafanzeige gestellt. „Doppelte Beleidigung“, so Amrein.

Amrein müsste 200 Euro zahlen

Der Strafbefehl könnte schnell aus der Welt geschafft werden, wenn Amrein 200 Euro bezahlen würde. „Das werde ich nicht tun.“ Er habe Einspruch eingelegt. Und eigentlich, so sieht es Amrein, könnte er die Stadt ebenfalls anzeigen. „Die dürfen auf einer Privatveranstaltung doch keine Ausweise kontrollieren.“ Laut Polizeisprecher Mathias Albicker ist das aber nicht korrekt. Die Polizei sei im Juli vom Kommunalen Ordnungsdienst um Amtshilfe gebeten worden, um die Personalien der Gäste festzustellen. Das darf sie.

Neben dem Strafbefehl hat sich Amrein eine weitere Anzeige eingehandelt. „Weil ich auf Facebook die Stadt kritisiere“, sagt er. Die Einträge sind öffentlich einsehbar. So schreibt Amrein von einem „Nazi im Ordnungsamt“, an anderer Stelle betitelt er den Oberbürgermeister als „Irren“. Auf Nachfrage bestätigt Polizeisprecher Albicker, dass gegen einen 52-Jährigen auf Weisung der Staatsanwaltschaft ermittelt werde. Und zwar wegen Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede.