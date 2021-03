von Verena Pichler

Was der Innenstadt die Nagelstudios, sind den Gewerbegebieten die Fitnessstudios – diesen Eindruck hat zumindest SPD-Gemeinderätin Karin Paulsen-Zenke in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses gewonnen. Die Verwaltung informierte das Gremium über die Pläne, eine Halle auf dem ehemaligen OZ-Druck-Gelände in ein Fitnessstudio umzubauen. Aus der Nachbarschaft regt sich dagegen Widerstand, der bis vor den Petitionsausschuss des Landtags getragen wurde.

Auf 3000 Quadratmetern – davon 2000 Quadratmeter reine Sportfläche – soll in der Halle an der Peter-Krauseneck-Straße ein Fitnessstudio entstehen. Damit wird es in einem 500-Meter-Radius gleich vier solcher Einrichtungen geben, wie der Leiter der Baurechtsabteilung, Christian Rooks, erklärte. So würde zwar Konkurrenz entstehen, dies sei aber kein Grund, das Studio abzulehnen.

Planungsrechtlich seien Fitnessstudios allgemein zulässig in Gewerbegebieten. Auch die Lage innerhalb des Störfallradius (Seveso-III-Richtlinie) sei kein Hinderungsgrund, wie auch das Regierungspräsidium bestätigt habe. Die Behörde hatte lediglich die Auflage gemacht, dass während des Trainingsbetriebs eine in Sicherheitsfragen speziell geschulte Person anwesend sein müsse.

„Die Richtlinie soll vor allen Dingen junge und alte Menschen schützen“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Hintergrund. Etwa indem keine zusätzlichen Anreize geschaffen würden für einen Aufenthalt im Freien. „Deshalb hätte der FSV auf der Richterwiese auch keine Erweiterung der Sportplätze genehmigt bekommen“, nannte Eberhardt ein Beispiel. Die Seveso-III-Richtlinie geht hauptsächlich auf einen Chemieunfall von 1976 zurück, bei dem in Italien eine hochgiftige Dioxinwolke dicht besiedeltes Gebiet kontaminierte.

Während die Baurechtsabteilung das Studio für genehmigungsfähig hält, tut dies Patrick Heinemann nicht. Der Freiburger Fachanwalt für Verwaltungsrecht vertritt einen unmittelbaren Nachbarn des Studios, der beim Landtag eine Petition gegen das Studio eingereicht hat. Damit, so Heinemann, wolle man eine externe Prüfung des Sachverhalts erreichen; diese sei in der Stadt nicht gegeben, da die Verwaltung die Bebauungspläne erstelle und gleichzeitig Baurechtsbehörde sei.

Stillhalteabkommen

Die städtische Einschätzung hinsichtlich der Seveso-III-Richtlinie hält Heinemann nicht für stichhaltig, schließlich erhöhe sich das Gefahrenpotenzial für mehrere Hundert Menschen, die sich gleichzeitig in dem Studio aufhielten. Er sieht die Stadt in der Pflicht, das sogenannte Stillhalteabkommen zu berücksichtigen. Dieses Abkommen regelt, dass das Vorhaben nicht umgesetzt wird, während der Petitionsausschuss des Landtags die Angelegenheit prüft.

Das Viertel

Der Antragsteller, so Eberhardt in der Sitzung, habe ein Recht darauf, innerhalb von acht Wochen einen Bescheid zu erhalten. Er hoffe, dass der Petitionsausschuss dies berücksichtige. Eberhardt machte in der Sitzung deutlich, dass die Wirtschaftsförderung für die Nachnutzung des OZ-Geländes verschiedene Vermittlungsgespräche geführt habe. „Wir haben zum Beispiel auf einem Teil des Geländes eine sehr schöne Firma aus Weil am Rhein untergebracht“, so Eberhardt. Auch wenn mit dem neuen Fitnessstudio gleich die vierte Sporteinrichtung entstehe, könne er „keine unerwünschte Konzentration erkennen“.